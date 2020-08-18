Kapadokya hakkında 10 bilgi

Şimdi aklımızda Kapadokya var. Dünyanın en güzel ve ilginç oluşumlarından biri olan Peri bacalarına ev sahipliği yapan Kapadokya hakkında 10 madde hazırladık.

10 maddede Kapadokya karşında!

1. Kapadokya denilen yer aslında birkaç şehrin birleşmesinden oluşuyormuş. Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri ve Kırşehir’in de dahil olduğu bölge, Anadolu’nun en güzel bölgelerinden biriymiş. 300 kilometrelik alanda yer alan Kapadokya’yı hakkıyla gezmek için birkaç gün gerekiyormuş.

2. Kapadokya’da birçok yeraltı şehri varmış. Sayılarının 200’e yakın olduğu bilinen bu yer altı şehirlerinin bir kısmı hala keşfedilmemiş.

3. Kapadokya’nın en ünlü şekilleri olan Peri Bacaları olarak ünlenmiş yer şekilleri üç buçuk milyon yıl önce yaşanan bir volkanik patlama sonucu oluşmuş ve iklimsel olaylarla aşınarak bu hale gelmiş.

4. Kapadokya kelimesi eski zamanlarda kullanılan ve Farsça olan Katpaktukya kelimesinden geliyormuş. Bu kelimenin anlamı Güzel Atlar Ülkesi’ymiş. Çünkü eski zamanlarda bu bölge atların sergilendiği bir alanmış.

5. Patlama sonucu oluşan Peri Bacaları bölgede yer alan Erciyes, Hasan ve Melendiz dağlarından çıkmış.

6. Şimdi birer doğa harikası olan bu topraklar Asurlular, Hititler, Persler, Frigyalılar ve Romalılar’ı ağırlamış.

7. Yeraltı şehirleri, saldırılardan kaçan halkın sığınması için yapılmış. Yapımı oldukça zor olan bu yeraltı şehirlerinin nasıl yapıldığı hala merak konusuymuş.

8. Bölgenin en önemli turistik olaylarından biri balon gezisiymiş. Rengarenk balonlarla şehri yukarından görmek oldukça eğlenceli olsa gerek. Ancak balona binmek için çok erken uyanmalı ve en geç sabah 6’da uçmaya başlamalısın.

9. Bölgede yer alan Göreme kasabası, bölgeye özel hediyelik eşyalar almak ve dini merkezleri keşfetmek için mutlaka görülmesi gereken yerlerden biriymiş.

10. Buraya gitmişken denemen gereken lezzetlerin başında meşhur testi kebabı yer alıyormuş.