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    20.01.2021 - 17:14 |

    Kaşıktan kukla yapımı

    Birlikte yapalım sonra da oynayalım bölümümüze hoş geldin. Bu gün seninle tahta kaşıktan kukla yapmayı öğreneceğiz.

    Kaşıktan kukla yapımı

    İhtiyacın olan malzemeler

    Tahta kaşık

    Küçük kumaş parçaları

    Küçük yapışkan gözler

    Yün ip

    Gazlı kalemler

    Bocuk, düğme

    Yapıştırıcı

     

    Şimdi seninle görseldeki gibi korsan kukla yağacağız.

     

    1. Önce kaşığın arka kısmını çevirmelisin.

    2. Öncelikle korsanın gözlerini yapıştıralım. Eğer görseldeki gibi göz bulamadıysan gözleri siyah gazlı kalemle kendin çizebilirsin.

    3. Gözlerden sonra burun ve ağız kısmını çizebilir, istersen sakal da ekleyebilirsin.

    4. Kaşığın gövde kısmını da dilediğin renklerde boyayabilirsin.

    5. Korsanın şapkası için bir büyüğünden yardım alarak şekil çıkarmalısın. Çıkardığın şapka şeklindeki kumaşı yapıştırıcı yardımıyla karşısın üst kısmına yapıştırmalısın.

     

    Korsan kuklamız hazır.

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