20.01.2021 - 17:14 |
Kaşıktan kukla yapımı
Birlikte yapalım sonra da oynayalım bölümümüze hoş geldin. Bu gün seninle tahta kaşıktan kukla yapmayı öğreneceğiz.
İhtiyacın olan malzemeler
Tahta kaşık
Küçük kumaş parçaları
Küçük yapışkan gözler
Yün ip
Gazlı kalemler
Bocuk, düğme
Yapıştırıcı
Şimdi seninle görseldeki gibi korsan kukla yağacağız.
1. Önce kaşığın arka kısmını çevirmelisin.
2. Öncelikle korsanın gözlerini yapıştıralım. Eğer görseldeki gibi göz bulamadıysan gözleri siyah gazlı kalemle kendin çizebilirsin.
3. Gözlerden sonra burun ve ağız kısmını çizebilir, istersen sakal da ekleyebilirsin.
4. Kaşığın gövde kısmını da dilediğin renklerde boyayabilirsin.
5. Korsanın şapkası için bir büyüğünden yardım alarak şekil çıkarmalısın. Çıkardığın şapka şeklindeki kumaşı yapıştırıcı yardımıyla karşısın üst kısmına yapıştırmalısın.
Korsan kuklamız hazır.