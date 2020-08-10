Kurabiye yapmaya ne dersin?

Malzemelerimiz

3 tane çok tatlı muz

1 tane yumurta

2 yemek kaşığı yumuşamış tereyağı

2 yemek kaşığı doğranmış ceviz

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar tam buğday unu

Önce muzları ezerek işe başlayabilirsin. Ezdiğin muzların üzerine yumurtayı kırarak hepsini karıştırmalısın. Ardından tereyağı ve yulaf ezmesini de eklemelisin. En son olarak kabartma tozu ve unu da ekledikten sonra kurabiyelerini tepsiye dizmeye hazırsın.

Öncelikle tepsine yağlı kağıt koymalısın. Şimdi de kurabiyelerine şekil verip tepsiye dizebilirsin.

Fırını önceden ısıtmalısın. 170 derecede 12 dakika piştikten sonra kurabiyelerin hazır. Afiyet olsun.