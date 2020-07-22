Kutu kutu pense oyunu nasıl oynanır?

Kutu kutu pense oyunu ile ilgili merak ettiklerini aşağıda senin için cevapladık. Sana düşen, en az 5 kişi bularak oyunu oynaman. Daha önce aşağıdaki bilgilere göz atmanı öneririz.

Bu oyun, 5-6 kişi oynanabileceği gibi 10 kişiye kadar da oynanabilir. Her oyun gibi bu oyun da ne kadar kalabalık oynanırsa o kadar zevkli oluyor.

Oyuncular öncelikle el ele tutuşmalı ve bir çember şeklini almalılar. Sonra dönerek oyuna ait şarkıyı söylemeliler:

"Kutu kutu pense

Elmamı yerse

Arkadaşım …

Arkasını dönse."

Her seferinde bir oyuncunun adı söylenmeli ve tüm oyuncular tamamlanana kadar bu şarkı tekrar edilmeli. Adı söylenen oyuncu arkasını dönmeli.

Her oyuncu arkasını dönünce de bu sefer aşağıdaki şarkı söylenmeli:

"Kutu kutu pense

Elmamı yerse

Arkadaşım …

Önünü dönse."

Tüm oyuncuların adı tek tek söylenip eski pozisyonlarına döndüklerinde oyun tamamlanmış olur.

ÖNERİ: Oyun şarkısında her ne kadar sadece “arkasını dönse ve önünü dönse” dense de arkadaşlarınla birlikte yeni hareketler uydurabilirsin. Örneğin “Arkadaşım Ahmet yerinde zıplasa…” gibi hareketler de uydurabilirsiniz.