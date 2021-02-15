Mikado oyunu nasıl oynanır?

Genel kuralları

41 çubukla oynanır.

Oyuncu sayısı istediğin kadar olabilir.

Nasıl oynanıyor?

Çubuklar bir arada tutulup, dik olarak masaya bırakılıyor. Böyle yapınca hepsi üst üste kalıyor.

Oyuncular sırayla çubukları topluyor. Amaç çubuğu alırken diğerlerini hiç oynatmamakmış. Eğer oyuncu alırken diğerlerini oynatırsa, sıra diğer oyuncuya geçiyor. Oynatmadan alırsa ise diğer çubukları toplamaya devam eder.

Çubuklar renklerine göre puanlanır. Oyun sonunda oyuncuların topladıkları çubukların değeri toplanır ve en yüksek puanı alan kazanır.