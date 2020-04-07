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    HaberlerEğlence Haberleri Oyunlardan oyun beğen! Nesi var!
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    07.04.2020 - 15:31 |

    Oyunlardan oyun beğen! Nesi var!

    Oyun oynamak her zaman çok zevkli. Bazen sokakta oynayabileceğin bir oyunu tercih edebilir bazen de evde ailenle birlikte vakit geçirdiğin bir oyunu oynamak isteyebilirsin.

    Oyunlardan oyun beğen! Nesi var!

    Her ikisi de mümkün dersek. Şimdi, sana evde oynanan oyunlar arasında en zevkli, sokakta oynanan oyunlar arasında ise en eğlenceli oyunlardan birini anlatacağız. Oyunumuzun adı “Nesi Var?”.

    Şimdi, “nesi var oyunu nasıl oynanır? sorusunu cevaplayalım.

    Tüm oyuncular bir halka oluştursun.

    Bir kişi ebe seçilsin.

    Ebe seçilen kişi ya kulaklarını kapasın ya da uzakta bir yerde beklesin.

    Diğer oyuncular bir kelime belirlesin. Bu bir nesne ya da kişi olabilir.

    Ebeyi çağırın ve size sorduğu “Nesi var?” sorularını cevaplayın.


    Mesela:

    Kelime: Limon

    Nesi var? Kokusu

    Nesi var? Rengi

    Nesi var? Ekşi tadı

    Ebe kimin verdiği yanıtta cevabı bilirse, o kişi ebe olsun.

    Kelimeyi bilemezse ebe olmaya devam etsin.

     

    Nesi var?” örnek oyun kelimeleri ve kuralları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

    Oyun en az iki kişi ile oynanmalı.

    Bir soru sayısı belirlenmeli ve ebenin her sorusu cevaplanmalı.

    Sırası gelen soruyu cevaplamalı

     

    ÖRNEK KELİMELER:

    Masa

    Kitap

    Kemal Sunal

    Elma

    Çilek

    Marul

    Hadise

     

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