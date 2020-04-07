Oyunlardan oyun beğen! Nesi var!

Her ikisi de mümkün dersek. Şimdi, sana evde oynanan oyunlar arasında en zevkli, sokakta oynanan oyunlar arasında ise en eğlenceli oyunlardan birini anlatacağız. Oyunumuzun adı “Nesi Var?”.

Şimdi, “ nesi var oyunu nasıl oynanı r? ” sorusunu cevaplayalım.

Tüm oyuncular bir halka oluştursun.

Bir kişi ebe seçilsin.

Ebe seçilen kişi ya kulaklarını kapasın ya da uzakta bir yerde beklesin.

Diğer oyuncular bir kelime belirlesin. Bu bir nesne ya da kişi olabilir.

Ebeyi çağırın ve size sorduğu “Nesi var?” sorularını cevaplayın.



Mesela:

Kelime: Limon

Nesi var? Kokusu

Nesi var? Rengi

Nesi var? Ekşi tadı





Ebe kimin verdiği yanıtta cevabı bilirse, o kişi ebe olsun.

Kelimeyi bilemezse ebe olmaya devam etsin.

“ Nesi var?” örnek oyun kelimeleri ve kuralları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Oyun en az iki kişi ile oynanmalı.

Bir soru sayısı belirlenmeli ve ebenin her sorusu cevaplanmalı.

Sırası gelen soruyu cevaplamalı

ÖRNEK KELİMELER:

Masa

Kitap

Kemal Sunal

Elma

Çilek

Marul

Hadise