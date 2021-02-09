Resfebe Nedir, Nasıl Çözülür? Örnek Olarak Resfebe Oyunu Soruları Ve Cevaplar

Oyunun adı Resim ve Alfabe sözcüğünden gelir. Res + Febe. Eğitim kurumlarında sıklıkla düzenlenen etkinlikte sadece harfler değil resimler ve renkler de kullanılıyor.

Resfebe Nedir, Nasıl Çözülür?

Resfebe, zeka geliştirici bir oyun ve bulmaca türüdür. Sorular da bizzat oyuncular tarafından hazırlanıp sorulur. Yapılan araştırmalarda resfebe adlı bulmacanın çocukların zihinsel gelişimini olumlu etkilediği ortaya çıktı.

Oyunun çözümünde çeşitli şekiller ve renkler kullanılır. Bazı kelimelerin ilk hecelerini bir araya getirerek yeni kelimeler türetmek de mümkündür. Odaklanmayı geliştiren Resfebe oyunu, görsel hafızanın gelişmesinde de etkilidir.

Örnek Olarak Resfebe Oyunu Soruları ve Cevapları

1- Siyah karton üstüne beyaz ''IM'' yazılır. Beyaz sözcüğünün eş anlamlısı ve levhada yazan kelimenin ne olduğu sorulur.

Beyaz kelimesinin eş anlamlısı: AK

AK + IM

Doğru cevap: AKIM

2- Ayın yanına gül ya da zambak resmi çizilir. Bu kelime hangisidir?

Gül ve zambak gibi bitkilere çiçek ismi verilir.

AY + Çiçek

Doğru cevap: Ayçiçeği

3- Li + Li + Li + Li + Li = ?

''Li'' heceleri sayılır. Beş

Beşin yanına Li hecesi eklenir.

Doğru cevap: Beşli

4- Bir insanın baş kısmı çizilir yanına H harfi konur. H harfinin yanına da ''20 October'' yazan bir takvimin fotoğrafı eklenir. Doğru cevap nedir?

Öncelikle ''baş'' kelimesi alınır. H harfinin yanına ''October'' sözcüğünün Türkçe karşılığı olan ''Ekim'' kelimesi getirilir.

Baş + H + Ekim

Doğru cevap: Başhekim.