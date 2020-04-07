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    HaberlerEğlence Haberleri Saklambaç oyunu nasıl oynanır? Saklambaç oynamanın incelikleri nelerdir?
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    07.04.2020 - 15:36 |

    Saklambaç oyunu nasıl oynanır? Saklambaç oynamanın incelikleri nelerdir?

    Evet, sıradaki oyunumuzun adı “SAKLAMBAÇ”. Bu oyunu biliyor olabilirsin ama biz sana saklambaç oynamanın kuralları ve inceliklerini anlatacağız.

    Saklambaç oyunu nasıl oynanır? Saklambaç oynamanın incelikleri nelerdir?

    Öncelikle bir ebe seçmelisiniz. Bunu kura çekerek ya da sayışarak yapabilirsiniz.

    Ebe olan kişi yüzünü bir duvara, ağaca ya da arkasını görmeyeceği bir cisme dayayarak gözlerini kapamalı.

     

    Ebe, en az 20, en fazla 50’ye kadar sayarak diğer oyuncuların saklanmasını beklemeli.

     

    Saymayı bitirdiğinde: "Önüm arkam sağım solum ebe! Saklanmayan sobe!" diye bağırarak saymayı bitirdiğine dair oyuncuları uyarmalı.

    Ebe etrafa bakarak oyuncuların nereye saklandığını bulmalı.

    Ebe, duvardan ayrılıp onları ararken oyuncular da duvar boşken duvara koşup “sobe” demeye çalışmalı.

    Ebe, oyuncunun saklandığı yeri görüp ondan önce duvara koşup “sobe”” derse o kazanır. Bu oyunu evde anne ve babanla bile oynayabileceğini de unutma.

    Eğer ebe bir oyuncuyu görür ve onun adını yanlış söylerse, diğer oyuncular saklandığı yerden çıkar ve "Çanak çömlek patladı!" diye bağırırlar ve ebe olan kişi yeniden ebe olur.

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