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    12.02.2021 - 16:53 |

    Sıçratan top oyunu nasıl oynanır?

    Sokak oyunlarından bir yenisiyle daha tanışmaya hazırsan karşında “sıçratan top” var. Bu oyun için öncelikle 5-6 kişi, yaklaşık 5 metrelik bir ip ve bir topa ihtiyacın var.

    Sıçratan top oyunu nasıl oynanır?

    Sıçratan top oyununu kuralları

    Bir tane ebe seçilir.

    Oyuncular ebenin etrafına daire şeklinde dizilirler.

    İpin ucuna top bağlanır.

    Ebe ipi çevirmeye ve dairedeki oyunculara denk getirmeye çalışır.

    Oyuncular top onlara yaklaştığında sıçrayarak kurtulmaya çalışır.

    Topa dokunan kişi oyun dışı kalır.

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