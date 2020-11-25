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    HaberlerEğlence Haberleri Su Şişesi Tekerlemesi: Şiş şişeyi şişlemiş, şişe de keşişe kış demiş…
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    25.11.2020 - 14:14 |

    Su Şişesi Tekerlemesi: Şiş şişeyi şişlemiş, şişe de keşişe kış demiş…

    Tekerlemeler çoğu kez anlamsız olabilir ancak tekerleme okumanın ver tekrarlamanın güzel konuşmak ve kendini ifade etmek için çok yararı varmış.

    Su Şişesi Tekerlemesi: Şiş şişeyi şişlemiş, şişe de keşişe kış demiş…

    En komik tekerlemeler burada!

    1. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi; ortadaki şu şişesi. Şiş şişeyi şişlemiş, şişe keşişe şiş demiş!

    2. Bu mumcunun mumu umumumuzun mumudur.

    3. Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar.

    4. Pireli peyniri perhizli periler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler...

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