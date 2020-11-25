Su Şişesi Tekerlemesi: Şiş şişeyi şişlemiş, şişe de keşişe kış demiş…

En komik tekerlemeler burada!

1. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi; ortadaki şu şişesi. Şiş şişeyi şişlemiş, şişe keşişe şiş demiş!

2. Bu mumcunun mumu umumumuzun mumudur.

3. Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar.

4. Pireli peyniri perhizli periler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler...