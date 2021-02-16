Tuz buz oyunu nasıl oynanır?

Tuz buz oyunu nasıl oynanıyor?

Öncelikle oyuncular daire şeklinde sıralanmalı. Sıralandıktan sonra oyuncular önce ellerini iki defa bacaklarına sonra birbirine vurur. Son hareket de ise parmaklar şaklatılır. Bunu yaparken sıra kendisine gelen oyuncu "tuz buz" der. Bir sonraki oyuncu ise kelimelerin yerini değiştirerek "tuz buzsa, buz tuz", "buz tuzsa, tuz buz" der.

Şaşıran ya da yanlış bir kelime söyleyen oyuncu ceza alır. Ceza ise bir hayvanı taklit etmektir.