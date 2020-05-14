Sen hiÃ§ uÃ§urtma yaptÄ±n mÄ±? Ä°ÅŸte bÃ¼yÃ¼klerinden yardÄ±m alarak evde uÃ§urtma nasÄ±l yapÄ±lÄ±r sorusunun cevabÄ± burada?

Ä°htiyacÄ±n olan malzemeler

2 adet 45 cm boyunca ince Ã§ubuk

2 adet 60 cm boyunda ince Ã§ubuk

Renkli bÃ¼yÃ¼k bir kaÄŸÄ±t

Ä°p

Tutkal

FÄ±rÃ§a

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Ã–ncelikle 60 cm uzunluÄŸundaki Ã§ubuklarÄ± resimdeki gibi X ÅŸekli alacak ÅŸekilde Ã¼st Ã¼ste koy ve iple sÄ±kÄ±ca baÄŸla.

DiÄŸer iki kÄ±sa Ã§ubuÄŸu da X ÅŸeklinin Ã¼st ve alt kÄ±smÄ±na koyarak fÄ±rÃ§ayla tutkal sÃ¼r ve yapÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu Ã§ubuklarÄ±n dÃ¶rt bir tarafÄ±na ip geÃ§ir.

UÃ§urtma iskeletinin altÄ±na ondan daha bÃ¼yÃ¼k bir kaÄŸÄ±t parÃ§asÄ±nÄ± koy.

Bu kaÄŸÄ±dÄ±n kenarlarÄ±nÄ± defter kaplar gibi iÃ§e katla.

KatladÄ±ktan sonra tutkal sÃ¼rerek yapÄ±ÅŸtÄ±r.

UÃ§ kÄ±smÄ±na dilediÄŸin uzunlukta ip baÄŸla ve uÃ§urmaya baÅŸla.