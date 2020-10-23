Uzun eşek oyunu nasıl oynanır? Evde uzun eşek oyunu oynamanın kuralları nelerdir?

Uzun eşek oyunu genelde birdir bir oyunu ile karıştırılsa da kuralları oldukça farklıymış. Oyun, bir halem ve dörder kişilik iki ekip ile oynanıyormuş.

Hakem ya da yastık adı verilen oyuncu bir ağaca ya da düz bir duvara sırtını yaslıyor ve bacaklarını açıyormuş.

Önce oyunculardan biri eğilip kafasını hakemin bacaklarının arasına sokuyormuş. Bu sırada sırtı düz olmalıymış. Aynı takımdaki diğer oyuncularda aynı şekilde ilk oyuncunun arkasına diziliyormuş.

Rakip takım üyeleri sırayla eğilmiş olan takım üyelerinin üstüne atlarmış. Hepsi atladığında içlerinden biri eliyle bir sayı gösterir ve “Eşeğim kaç yaşında?” diye sorarmış. Bu sayı ondan fazla olamazmış.

Alttakilerden seçilmiş olan kişi bu sayıyı tahmin etmeye çalışırmış. Bilemezse yine diğer takımı taşımak zorunda kalırlarmış. Tahmin doğruysa, sayıyı bilirlerse ya da atlama yapan oyunculardan biri yere düşerse diğer takım taşımaya başlarmış.

Oyun böylece devam eder, belirlenen sayıya gelince bitermiş.