Vantrilok nedir, nasıl vantrilok olunur?

Vantrilok nedir?

Vantrilok elindeki kuklaya ses veren kişiye denir. Yani ağzını mümkün oldukça az oynatarak elindeki kuklaya ses veren ve hareket ettiren kişilerdir. Bunu yaparken kendi de konuşma katılır ve kuklayla konuşuyormuş gibi yapar.

Genelde komik diyaloglar ya da öğretici skeçler eşliğinde görebileceğin vantrilokluk eğlenceli uğraşlardan biridir. Bu uğraşı hobi olarak yapanlar olduğu gibi profesyonel anlamda mesleği haline dönüştürmüş kişiler de vardır.

Nasıl vantrilok olunur?

Karın kaslarının kuvvetlendirilmesi ve ses egzersizleri yapmak bu mesleği yapabilmenin ilk şartlarıymış. Ülkemizde olmasa da dünyanın farklı ülkelerinde bu mesleği öğreten kurslar bulunuyor. Dilersen bu kurslara katılabilir dilersen de İnternet üzerinde bulabileceğin çeşitli eğitim videoları ya da kitaplarla kendini geliştirebilirsin.