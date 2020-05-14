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    HaberlerEğlence Haberleri Yağ satarım bal satarım oyunu nasıl oynanır? Oyun sözleri ve kuralları nelerdir?
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    14.05.2020 - 15:54 |

    Yağ satarım bal satarım oyunu nasıl oynanır? Oyun sözleri ve kuralları nelerdir?

    En az 8, en fazla 10 kişi oynanan “yağ satarım, bal satarım” oyununun en zevkli kısmı bizce şarkısı. Haydi, oynamaya başlayalım!

    Yağ satarım bal satarım oyunu nasıl oynanır? Oyun sözleri ve kuralları nelerdir?

    Önce bütün arkadaşlarını topla ve bir kız bir erkek olacak şekilde çember oluşturmalarını sağla. Bir tane ebe seçin. Ebe, bu çemberin etrafında aşağıdaki şarkıyı söyleyerek tur atsın. Ebeyle aynı anda çemberdekiler de şarkıyı söylesin.

    “Yağ satarım bal satarım

    Ustam ölmüş ben satarım

    Ustamın kürkü sarıdır

    Satsam 15 liradır

    Zam-bak Zum-bak

    Dön, arkana iyi bak!”

    Ebe, kimseye çaktırmadan mendili birinin arkasına bıraksın ve dönmeye devam etsin. Arkasına mendil bırakılan oyuncu mendili fark edince kalkarak ebeyi kovalamaya başlasın. Bunu yaparken diğer oyuncular hep bir ağızdan “Tavşan kaç, tazı tut!” diye bağırsın. Eğer ebe, kaçan oyuncuyu yakalarsa yakalanan kişi ebe olarak oyuna devam etsin. Eğer kaçan oyuncu, ebe onu yakalayamadan tam bir tur atıp yerine oturursa aynı kişi ebe olmaya devam etsin.

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