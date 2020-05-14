Yağ satarım bal satarım oyunu nasıl oynanır? Oyun sözleri ve kuralları nelerdir?

Önce bütün arkadaşlarını topla ve bir kız bir erkek olacak şekilde çember oluşturmalarını sağla. Bir tane ebe seçin. Ebe, bu çemberin etrafında aşağıdaki şarkıyı söyleyerek tur atsın. Ebeyle aynı anda çemberdekiler de şarkıyı söylesin.

“Yağ satarım bal satarım

Ustam ölmüş ben satarım

Ustamın kürkü sarıdır

Satsam 15 liradır

Zam-bak Zum-bak

Dön, arkana iyi bak!”

Ebe, kimseye çaktırmadan mendili birinin arkasına bıraksın ve dönmeye devam etsin. Arkasına mendil bırakılan oyuncu mendili fark edince kalkarak ebeyi kovalamaya başlasın. Bunu yaparken diğer oyuncular hep bir ağızdan “Tavşan kaç, tazı tut!” diye bağırsın. Eğer ebe, kaçan oyuncuyu yakalarsa yakalanan kişi ebe olarak oyuna devam etsin. Eğer kaçan oyuncu, ebe onu yakalayamadan tam bir tur atıp yerine oturursa aynı kişi ebe olmaya devam etsin.