Yerden yüksek oyunu nasıl oynanır? Evde yerden yüksek oynamanın kuralları nelerdir?

Bu oyunda kişi sayısı önemli değil. Tek gereken malzeme de yüksek kaldırım, merdiven gibi yerlermiş.

Oyun başladığında oyuncular “Bir, iki, üç, yerden yüksek!” diye bağırırmış. Herkes etrafta bulduğu yüksek bir yere çıkar, sona kalan ise ebe olurmuş.

Oyuncular sürekli yüksek yerler arasında yer değiştirirmiş. Bu sırada ebe olan kişi bir oyuncuyu ebelerse ebe yakalanan kişi olur ve oyun böylece devam edermiş.

Not: Bu oyunu evde sandalye ya da minderler üzerinde de oynayabilirsiniz.