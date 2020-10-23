Yumurta taşıma oyunu nasıl oynanır? Evde yumurta taşıma oyunu oynamanın kuralları nelerdir?

Bu oyunda oyuncu sayısı sınırı yok. İki kişi ya da on kişi oynayabilirsiniz.

Yapmanız gereken ilk şey, oyuncu sayısı kadar yumurta ve yemek kaşığı hazırlamak. Sonra bir başlangıç bir de bitiş çizgisi belirlemelisin.

Oyunda hedef, yumurtayı kaşığa koyup ağzında başlangıçtan bitişe doğru ilerlemek ve birinci olarak bitirmekmiş. Yolda yumurtayı düşürenler eleniyormuş.

Bu oyunu ister evde istersen de sokakta oynayabilirsin. Yalnız evde oynarken yumurta yere düşerse etraf biraz kirlenebilir, hatırlatmış olalım.