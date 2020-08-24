10 maddede Picasso

Kimlik Kartı

Tam adı: Pablo Picasso

Doğum tarihi: 25 Ekim 1881

Doğum yeri: İspanya

1. İspanya’nın Malaga şehrinde doğan Picasso’nun babası bir resim öğretmeniymiş. Soyadını ise annesinden almış.

2. Güzel sanatlar okuluna gitmiş ve burada büyük başarılara imza atmış.

3. Tam ismini söylemek isterse birkaç dakika sürermiş çünkü tam tamına 23 kelimeden oluşuyormuş: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso.

4. İlk resmini 9 yaşında yapan sanatçı, kübizm akımının kurucularından biriymiş. Bir Fransız sanat akımı olan kübizm, basitçe tanımlamak gerekirse gerçek nesne veya canlıları geometrik şekillerle resmetme sanatıymış.

5. Aşkı hayatının temeline alan sanatçının birçok sevgilisi olmuş ve onları tablolarında ölümsüzleştirmiş.

6. En ünlü resimlerinden biri olan Guernica’yı tam üç haftada bitirmiş. 3,5 metre yüksekliğe ve yaklaşık 8 metre ene sahip tablo şu an Madrid’de yer alan Reina Sofia Müzesi’nde yer alıyormuş.

7. Paris’te sanatçının eserlerinin sergilendiği bir Picasso müzesi yer alıyormuş.

8. Ressamlığının yanı sıra heykeltıraş, sahne tasarımcısı ve şair olarak da tanınan sanatçının, en ünlü tablosu Guernica kasabasının bombalanmasını anlattığı Guernica adlı tabloymuş.

9. Sanatçıya ait en değerli diğer tablolar ise Avignonlu Kızlar ve Ağlayan Kadın’mış.

10. Uzun ve sağlıklı bir hayatı olan Picasso, 8 Nisan 1973 yılında 91 yaşında vefat etmiş.