8 maddede Çaykovski

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Kimlik kartı

Tam adı: Pyotr İliç Çaykovski

Doğum tarihi: 7 Mayıs 1840

Doğum yeri: Rusya

Vefat tarihi: 6 Kasım 1893

1. Rusya doğumlu Çaykovski dünyaca ünlü bir klasik müzik bestecisiymiş. Sayısız opera için yaptığı bestelerden bale ve senfoni bestelerine kadar çok başarılı eserleri varmış.

2. Herkes tarafından bilinen eserleri arasında Romeo ve Juliet, Kuğu Gölü, Fındıkkıran ve Uyuyan Güzel gibi bale besteleri, Maça Kızı gibi opera besteleri ile keman ve piyano konçertoları varmış.

3. Romeo Juliet eserini dinlemek istersen buraya:

4. Kuğu Gölü ise unutulmayan bestelerinden bir diğeriymiş:

5. Küçük yaşta piyano dersleri almaya başlayan besteci aslında avukat olmak istiyormuş. Hatta 7 yaşında piyano dersleri alıp çok etkilenmesine rağmen ailesi onu İmparatorluk Hukuk Okulu’na yazdırmış. Hem okuluna devam etmiş hem de müzikle olan bağını koparmamış.

6. İşte, gördüğün gibi insanın ileride ne olacağı hiç belli olmuyor. Sen de şu an doktor olmak isteyebilirsin mesela ama gizli kalmış bir yeteneğini keşfedersen çok ünlü bir sanatçı da olabilirsin.

7. Müzik tutkusu her geçen gün artan sanatçı Rus Müzik Cemiyeti’nde teorik derslere katılmış ve hocasının da tavsiyesiyle St. Petersburg Konservatuarı’na devam etmiş. 21 yaşında başladığı okulu 2. olarak bitirmiş.

8. Hayatını müziğe adayan ve müzik tarihine sayısız eseriyle imza atan Çaykovski bir gün Çarlık Tiyatrosu müdürü Vsevolozhsk’ten bir mektup almış ve çocuk masallarıyla ünlü Charles Perrault’nun Uyuyan Güzel adlı masalına bale müziği hazırlamasını istemiş. Onu da buradan dinlemeni öneririz: