Bach denildiğinde aklına ne geliyor?

Kimlik kartı

Tam adı: Johann Sebastian Bach

Doğum tarihi: 31 Mart 1685

Doğum yeri: Almanya

Vefat tarihi: 28 Temmuz 1750

Şanslı bir sanatçı

Bach biraz şanslı bir müzisyenmiş. Neden mi? Çünkü ailesi yaklaşık iki asır boyunca müzikle uğraşmış bir kökene sahipmiş. Kiliselerde ve saraylarda farklı müzik dallarıyla ilgilenmiş bir ailede doğmak ona büyük avantajlar sağlamış.

İlk müzik eğitimi babasından

Müzikle ilk tanışması babasının ona verdiği keman dersleriyle olmuş. O dönemde sarayda kemancı olarak çalışan babası ona saatlerce dersler vermiş. Bu derslerle yeterli kalmayan müzisyen ardından org dersleri de almış.

Küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş

10 yaşına geldiğinde hem annesini hem de babasını kaybetmiş olan Bach, kardeşleriyle birlikte ağabeyinin yanına taşınıp orada müzik derslerine devam etmiş. Kilisede aldığı müzik dersleri ve kendi çalışmalarıyla sanatını iyice ilerletmiş. 14 yaşında kazandığı bir bursla şehir değiştirmiş ve seyahat etmeye başlamış.

Bach çalışma hayatında

Saray müzisyenliği ve çeşitli kiliselerde orgculuk yaptıktan sonra çeşitli saraylarda müzik hayatına devam etmiş.

En büyük özelliği

Johann Sebastian Bach’ın en büyük özelliği kendinden önce yaşamış bestecilerin eserlerini yeniliklerle harmanlaması ve geleceğim aktarmasıymış.

Ömrünün son yıllarında görememiş

Sanatçı 65 yaşında bir göz ameliyatı geçirmiş ve ömrünün son yıllarında hiç görememiş. Bundan kısa bir süre sonra da vefat etmiş.

Sanatçının en sevilen eserlerinden birini dinlemek istersen burada bulabilirsin: