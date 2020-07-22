Beethoven kimdir? Hayatı hakkında kısa bilgiler

Bu isimlerden biri de besteleri ve ilginç yaşam öyküsüyle çok önemli biri olan Ludwig Van Beethoven. 19. yüzyıl klasik müziğinin dehası olan, besteci ve piyanist, 1770 yılında Almanya'nın Bonn şehrinde dünyaya gelmiş. Müzisyenin çok hüzünlü bir hayatı olmuş.

Toplamda yedi kardeşi olan Beethoven’ın üç kardeşi sağır, ikisi görme özürlü ve biri de zeka özürlüymüş. İlerleyen yıllarda sadece iki kardeşi hayatta kalabilmiş.

Küçük yaşlarda babasının zorlamasıyla piyanoyla tanışmış ve 10 yaşında bir diğer önemli besteci olan Wolfgang Amadeus Mozart’la tanışmış. Mozart onu görür görmez bir deha olduğunu anlamış.

18 yaşındayken tüm ailesini geçindirmeye başlamış.

Müzikle uğraşan Beethoven’in çok ilginç bir durumu varmış. Genç yaşından itibaren işitme yeteceğini kaybetmiş ve 26 yaşına geldiğinde hiç duymamaya başlamış. Buna rağmen çok önemli eserlere imza atmış.

Sayısız esere imza atan bestecinin önemli eserleri şu şekilde sıralanabilir; Missa Solemnis, Grosse Füg, Kreutzer Sonatı, Egmont Uvertür, 7. Senfoni, 3. Senfoni-Eroica, Dur Elise, Ayışı Sonatı, 9. Senfoni, 5. Senfoni. Bu eserleri araştırıp tek tek dinlemeni öneririz. Bakalım içlerinden en sevdiğin hangisi olacak?

En önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen 9. Senfoni’yi duymamış mesela. Dinlemek istersen:

Viyana gezisi sırasında, 26 Mart 1827’de vefat etmiş. Cenazesinden 30000 kişinin geldiği söyleniyor.