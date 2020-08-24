Belgesel önerileri

Şimdi seninle dünyanın en ilgi çekici belgesellerini paylaşacağız. Umarız, tek tek seyreder arkadaşlarında bunları paylaşırsın.

Not: Bu belgesellerin her biri belirli bir yaş grubuna hitap ediyor. Kendi yaşına uygun belgeseli seyretmen o belgeseli anlaman ve sana faydası olması açısından önemli. Eğer acele edip sana uygun yaştan erken bir belgeseli seyredersen anlamayabilir, sıkılırsın.

Born To Be Wild

2011 yapımı bu belgesel 5 yaş üzeri çocuklara uygunmuş. Ünlü aktör Morgan Freeman'in sesiyle seyredebileceğin bu belgeselde hayvan dostlarımızın o renkli dünyasının gizemlerini öğrenebilirsin. Orangutanlar, filler doğal ortamlarında bu belgeselde seni bekleyenler arasında yer alıyor.

Microcosmos

1996 yapımı bir başka belgesel de Microcosmos. 6 yaş ve üstü çocuklar için uygun olan bu belgeselde böcekler dünyasına büyüteçle bakmış gibi olacaksın. O küçük canlıların büyük dünyasının bilinmeyenlerini öğrenecek ve çok eğleneceksin.

Expedition China

2017 yapımı ve 6 yaş üstüne hitap eden belgeselde panda, maymun ve fil gibi hayvanların doğal yaşam koşullarında hayatta kalma mücadeleleri anlatılıyor.

A Beautiful Planet

“Biraz da uzayın gizemlerini çözeyim!” dersen bu belgesel tam sana göre. 2016 yılında çekilmiş bu belgesel 6 yaşından büyük tüm çocuklar ve yetişkinlere hitap ediyor. Astronotların günlük yaşamından, uzay teknolojilerine kadar birçok detay içeriyormuş.

Wings of Life

Arılar, kuşlar, kelebekler… Kanatları olan canlıların dünyası… 2013 yılında hazırlanmış bu belgeselde böceklerin neden var olduğu ve onlardan aslında korkmaman gerektiği güzel bir dille anlatılmış. Yaşın 6 ve üzeriyse bu belgeseli tam izleme zamanı!

March of Penguins

Penguenlerin doğal yaşam ortamı ve hayat döngülerinin anlatıldı belgesel çok eğlenceli. Morgan Freeman’in seslendirdiği belgesel 6 yaş ve üzeri için hazırlanmış.

Pick of the Litter

Küçük köpekleri kim sevmez? Bir köpeğin doğumundan yetiştirilmesine kadar çeşitli detayların yer aldığı bu belgeseli çok seveceğine eminiz. Bu arada belgeselin 7 yaş ve üzeri için olduğunu unutma!