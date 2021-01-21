21.01.2021 - 09:37 |
Dede Korkut kimdir?
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Oğuz Türklerinin destanlarından adı geçen, bilge bir karakter olan Dede Korkut; bozkır yaşamını çok iyi bilen, töreleri, destanları bilen ve çok güzel hikaye anlatan efsanevi bir karaktermiş.
Gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen Dede Korkut’un hikayeleri de oldukça ünlüymüş. Bu hikayelerin toplandığı bir kitap da varmış. 14. yüzyılda yazıldığı düşünülen bu kitapta, 12 destansı hikaye yer alıyormuş.