Dünyaca ünlü bir soprano: Maria Callas

Konusunu genellikle efsane ve mitolojinin gizeminden alan opera eserleri, seslendirilmesi zor ama seyretmesi oldukça keyifliymiş. Bir de bu eserleri seslendiren ve dünyaca tanınan isimler varmış tabi. Daha önce dünyaca ünlü sopranomuz Leyla Gencer’i tanımıştık. Şimdi başka bir kültürden gelen, sesiyle Leyla Gencer’e rakip olan bir başka soprano var karşında: Maria Callas.

Maria Callas, Yunan asıllı Amerikalı bir ailede dünyaya gelmiş. Asıl adı Maria Kalogeropuolos olan sanatçı, 1923 New York doğumluymuş.

Maria, 8 yaşına geldiğinde piyano dersleri almaya başlamış. Anne babası erken yaşta boşandıktan sonra annesiyle birlikte Yunanistan’a geri dönmüş. burada sanat eğitimine devam ederken hocaları tarafından üstün yeteneği keşfedilmiş.

İlk kez 15 yaşında sahneye çıkmış ve Pietro Mascagni’nin Cavalleria Rusticana operasındaki Santuzza rolünü oynamış. Üstün yeteceği sayesinde 16 yaşından küçüklerin alınmadığı konservatuara kabul edilmiş.

Sonraki yıllarda tekrar Amerika’ya dönmüş ve çalışmalarına burada devam etmiş. İlerleyen yıllarda dünyaca ünlü bir diva olan sanatçı, sayısız kez sahneye çıkmış. Soprano ve mezzo soprano olarak ünlü bestecilerden Puccini ve Verdi’nin eserlerinin neredeyse tümünü seslendirmiş. 1969 yılında çekimleri Türkiye’de gerçekleşen Medea adlı filmde baş rolde oynamış.

Ünlü sanatçı 16 Eylül 1977 yılında vefat etmiş.