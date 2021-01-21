En ünlü Türk balerinler

Bale nedir?



Dansçıların çeşitli hareketler, adımlar ve figürler ve onlara eşlik eden müzikle sergiledikleri sanat türüne bale denir. Bale dansını yapan kadınlara da balerin denir.

Bir tiyatro gösterisini hayal et, ondan konuşmaları çıkar ve dans ekle… İşte sana bale… Dekorlar, özel detaylarla işlenmiş kıyafetler ve tabii ki balerinlerin vazgeçilmezi tütü etekleri ve point adlı ayakkabıları da unutmamalıyız.

Ülkemizde de bu sanat dalında tanınmış isimler var. Bunlardan bazılarını senin için sıraladık.

•Hülya Aksular

•Sibel Sürel

•Alev Baymur

•Zerrin Arbaş

•Duygu Aykal

•Gülcan Tunççekiç

•Leyla Arzuman

•Meriç Sümen

•Nazlı Deniz Kuruoğlu

•Nezihe Becerikli

•Pıtırcık Akerman

•Rezzan Ürey

•Lyuba Tokoğlu

•Ümran Ürey

•Rengin Taş