Flüt çalmanın püf noktaları

Gel, beraber flüt çalmanın püf noktalarını öğrenelim ama önce flüt hakkında biraz bilgi verelim sana.

Nefesli müzik aletleri grubuna giren flüt; tahta, demir ya da plastikten üretilebilirmiş. Aslında bir boru ve üzerindeki deliklerden oluşan bu alette her bir delik bir notayı temsil edermiş. Borunun üst kısmında yer alan üfleme deliğinden nefes vererek istediğin sesleri çıkarabilirmişsin.

Gelelim flüt çalmanın püf noktalarına:

Öncelikle flütü doğru tutmalısın.

Ellerini kasmadan tutmalı, iki elinde flütü kavramalısın. Nota geçişlerinde parmaklarını çok kaldırmamalısın. Eğer kaldırırsan yanlış sesler çıkabilirmiş. Başın dik ve karşıya bakmalıymış.

Duruşunu flüt çalacak şekilde ayarlamalısın.

Rahat bir pozisyonda, sırtını dik duracak şekilde oturmalısın. Flüt çalarken, karın kasların sıkı olmalı ama kol, bacak, boyun kaslarının oldukça gevşek ve rahat olmalıymış.

Son olarak da üfleme tekniğini öğrenmelisin.

Birkaç derin nefes almalı ve çalmaya o şekilde başlamalısın. Flütünü çalarken onu yere paralel şekilde tutmalıymışsın. Dudaklarını germemeli ya da büzüştürmemelisin, rahat olman önemli bir kuralmış.

Bunlar flüt çalmaya başlarken öğreneceğin basit kurallar. Tabii bu aleti hakkıyla çalabilmek için nota bilgisi bilmeli ve uzman birinden ders almalısın. Belki bu bilgiler flüte karşı ilgi duymana ve derslere başlamana neden olabilir.