İstanbul’da çocukların en sevdiği eğlence merkezleri

İstanbul, bu eğlence merkezleri açısından bir cennet. Genelde alışveriş merkezleri içerisinde kurulmuş olan bu eğlence merkezlerinde farklı farklı oyun alanları ve eğlence çeşitleri sunuluyor. Düzenli olarak kontrolleri yapılan ve güvenlikleri denetlenen bu merkezleri sen ve arkadaşların için araştırdık. Şimdi incele ve içerisinde en beğendiğini seç ya da tek tek hepsini programına ekle ve gez.

SNOW PARK: Kaymayı seviyorsan her zaman kayağa gitmek mümkün olmayabilir. Şehrin içerisinde kayabileceğin bir yer var dersek. Evet, Torium Alışveriş Merkezi’nde yer alan Snow Park’ta eğlenceli bir gün seni bekliyor. Maksimum 70 kişinin aynı anda kayabileceği bu park alanında kayak yapmayı öğrenebilir, pratik yapabilirsin. Bu merkeze giderken kalın mont, eldiven, pantolon ve bereni almayı unutma! İSFANBUL EĞLENCE MERKEZİ (VIALAND): Eyüp’te yer alan ve 29 farklı etkinlik alanı bulunan eğlence merkezinde hem çocuklar hem de büyükler eğlenebiliyor. Anne ve babanla gidip eğlenceli bir gün geçirebileceğin bu merkezde; çarpışan arabalar, çılgın nehir, bir zamanlar İstanbul, bulut ekspresi ve cesur sürücüler bölümleri bulunuyormuş. Park, 10.00-18.00 saatleri arasında açıkmış.



LEGOLAND: Miniland, Lego 4D sinema, krallık macerası lazer oyunu, Lego yapım uzmanı, Duplo kasabası, Lego arkadaşları Olivia’nın evi, Lego fabrikası, Merlin’in kızağı, Lego yarışçıları gibi birçok bölümü bulunan bu renkli merkezde hem eğlenecek hem de öğreneceksin. Bayrampaşa’da yer alan Legoland’a metro ve özel araçlarla ulaşılabiliyor.



KIDZANIA (AKASYA AVM): Alışveriş merkezi içerisinde yer alsa da oldukça geniş bir alanda kurulmuş bir yer KidZania. 10000 metrekare bir alanda kurulmuş olan meslekler dünyasında bazen bir doktor bazen de bir bankacı olabiliyorsun. Arkadaşlarınla birlikte eğlenebileceğin bu merkezde doğum günü bile kutlanıyormuş.



MOIPARK EĞLENCE PARKI (MALL OF İSTANBUL): Bu iki katlı eğlence parkında yok yok! Kocaman salıncaklar, hızlı trenler, eğlence tünelleri, dev kuklalar, korku oteli ve daha birçok farklı eğlence seni bekleyenlerden sadece birkaçı. Her kat farklı yaş gruplarına ayrılmış; giriş katı 10 yaş üzeri, üst kat ise 4-10 yaş arası için düşünülmüş.



KIDZMONDA İSTANBUL (TRUMP AVM): 10.30’da açılan bu eğlence merkezinde de farklı meslek gruplarına özel dükkanlar ve mekanlar bulunuyor. İstediğin role bürünebileceğin merkezde özel eğitimli ablalar ve ağabeyler sana yardım ediyor. Bu merkezde de arkadaşlarında harika vakit geçirebilirsin.



FOREST KEMERBURGAZ MACERA PARKI: Açık tema parklardan biri olan Forest, Kemerburgaz’da gün sonunda biraz yorgun düşebilirsin ama eğlenceye doyacağın bir gerçek. Macera parkında; ip parkurları, tırmanma duvarı, zip line, insan sapanı ve dev salıncak gibi sayısız etkinlik alanı var. Vücudunu yorup kafanı boşaltacağın bir güne hazır ol!



HUPALUPA EĞLENCE MERKEZİ (METROPOL ALIŞVERİŞ MERKEZİ): Ataşehir’de yer alan bu eğlence merkezinde kidventure, tramboline park, denge parkuru, tırmanma duvarı, çarpışan arabalar, bowling, sanal gerçeklik oyunlarıyla riot gibi birçok alan var. Yaşına ve fiziksel özelliklerine göre sana uyan bölümlere girebilir, çok ama çok eğlenebilirsin.



FUN LAND (CEVAHİR AVM): Çok uzağa gitmeden şehrin merkezinde biraz eğleneyim dersen Şişli’de yer alan bu eğlence alanında hem küçük yaş grubuna hem de büyüklere hitap eden alanlar varmış. Çılgın köpekbalığı ve serbest düşüş yapan kule en çok tercih edilen oyun alanlarıymış.



MACERA ADASI (AKBATI AVM): Esenyurt’ta yer alan bu parkta hem minikler hem çocuklar hem de gençler için seçenekler varmış. Macera ormanı, macera gezegeni, kum havuzu, macera yolu, macera köprüsü ve lazer arenada yeni keşifler seni bekliyor.