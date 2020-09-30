Keman çalmak isteyenler için özel bilgiler

Keman, sesi güzel ama çalması zor bir enstrüman olarak biliniyor. Bakalım özellikleri nelermiş. Öncelikle keman hakkındaki temel bilgilere göz atalım.

Keman farklı parçaların bir araya gelmesiyle oluşan bir müzik aletiymiş. Bu parçalar; ön kapak, arka kapak, salyangoz, yanlık, teller, çenelik ve keman kuyruğuymuş.

Kemal; genelde akçaağaç, ladin, abanoz veya köknar gibi ağaçlardan yapılırmış. Çoğu zaman da birkaç ağaç birden kullanılabilirmiş.

Kemanlar hitap ettiği yaş grubuna göre boyutlara ayrılırmış. Yapım şekli el yapımı veya fabrikasyon olabilirmiş. Klasik ya da elektro keman olmak üzere de farklı yapıları olabilirmiş. Eğer keman seçeceksen bu özellikleri dikkate alarak seçim yapabilirmişsin.

Araştırmamızın başında keman çalması zor bir enstrüman olarak biliniyor demiştik. Aslında bu doğru değilmiş. Bu aleti çalmayı öğrenmek diğer tüm müzik aletleri kadar zormuş. Yapman gereken ders almak ve sabırlı olmakmış.

6 yaşından itibaren keman çalmaya başlayabilirmişsin. Keman çalmaya karar vermeden önce bir uzmandan fikir almalı, kısa bir ders sonunda onunla birlikte karar vermeliymişsin.