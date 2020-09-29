Kemençe nedir ve özelikleri nelerdir?

Kemençe, diz üzerine konularak çalınan, üç telli küçük yaylı saza verilen isimmiş. Kemençe, bilinenin aksine iki çeşitmiş. Biri Karadeniz yöresiyle özdeşleşmiş Karadeniz kemençesi diğeri ise Osmanlı zamanından gelen klasik kemençeymiş.

Klasik kemençenin özellikleri

40-41 cm boyunda, 14-15 cm genişliğinde olurmuş.

Gövdesi yarım armuda benzermiş.

Göğsünde, D biçiminde iki iri delik bulunurmuş.

Karadeniz kemençesinin özellikleri

Standart bir ölçüsü yokmuş. Ancak en çok 56 cm’lik olan kemençeler tercih edilirmiş.

Kenarları dik ve sırtı düz olan bir gövdesi varmış.

Erik, ardıç, köknar veya ladin ağaçlarından yapılırmış.