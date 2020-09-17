Leonardo da Vinci hakkında 10 gerçek

Kimlik kartı

Tam adı: Leonardo di ser Piero da Vinci

Doğum tarihi: 15 Nisan 1452

Doğum yeri: 2 Mayıs 1519

Vefat tarihi: İtalya

1. İtalya doğumlu ressam, Rönesans döneminde yaşamış ve bıraktığı eserlerle bu döneme izlerini bırakmış.

2. Kendisi bir ressam evet, ama aynı zamanda filozof, astronom, mimar, mühendis, matematikçi, heykeltıraş ve botanistmiş. Bu meslek dallarında da sayısız işe imza atmış. Ayrıca sesi çok güzelmiş ve flüt çalarmış. Gelmiş geçmiş en yetenekli ressam diyebiliriz belki de kendisine.

3. İtalyalı bir noterin oğlu olarak dünyaya gelmiş. Babası onu 15 yaşındayken Floransa’da Verrocchio adlı sanatçının yanına çırak olarak göndermiş. Bu çıraklık ona büyük fayda sağlamış. Çıraklık yaparken resim ve heykel konusundaki yeteneğini keşfetmiş ve birçok çalışma yapmış.

4. Saray için hem ressam hem de mühendis olarak tam 20 sene çalışmış.

5. Oldukça zeki bir insan olan ressam; matematik, anatomi, fizyoloji, zooloji, botanik gibi birçok alanda araştırmalar yapmış ve bunları defterlere yazmış. Buraya kadar her şey normal! Bu defterlere yazdığı her şeyi tersten yazmış ve ancak bir ayna ile okunabiliyormuş.

6. Aynı zamanda bir mucitmiş ve birçok icadı varmış. Bunlar arasında mühendislikte kullanılan gönye kilidi ve madeni para üretimi için makine icatları varmış.

7. Bir eliyle yazı yazıp diğeriyle resim çizebilen ressam, eliyle kusursuz bir daire şekli çizebiliyormuş.

8. En bilinen tablolarından biri olan Mona Lisa, bugün Paris’te Louvre müzesinde sergileniyormuş.

9. Son Akşam Yemeği adlı tablosu da bir diğer önemli eseriymiş. Tablo, 4.5 metreye 8.8 metre ölçülerinde dev bir esermiş.

10. 67 yaşında vefat eden Da Vinci’nin en büyük isteği uçmakmış. Ancak bu isteğini gerçekleştiremeden vefat etmiş.