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14.05.2020 - 15:56 |

Müzik Testi Çöz: Müziği ne kadar yakından takip ediyorsun?

Aşağıda sana çok kolay gelecek sorular da var, cevaplarını bulmak için araştırma yapman gereken sorular da… Her iki şekilde de çok eğleneceğinin garantisini veriyoruz. Soruları cevapladıktan sonra cevap anahtarına bak ve her doğru cevap için kendine 3 puan ver. Puanlama sonucuna göre bakalım ne çıkacak?

Müzik Testi Çöz: Müziği ne kadar yakından takip ediyorsun?

1. Aşağıdakilerden hangisi bir enstrüman değildir?

A. Filarmoni
B. Keman
C. Mandolin
D. Flüt

Müzik Testi Çöz: Müziği ne kadar yakından takip ediyorsun

2. Aşağıdaki isimlerden hangisi klasik müzik alanında besteler yapmıştır.

A. Wolfgang Amadeus Mozart
B. Micheal Jackson
C. Aleyna Tilki
D. Hadise

Müzik Testi Çöz: Müziği ne kadar yakından takip ediyorsun

3. Nota nedir?

A. Müzikte kullanılan sesleri gösteren işaretlerdir.
B. Not almaya yarayan kağıdın parçasıdır.
C. Kıtanın küçüğüdür.
D. Yeşil renkli bir meyvedir.

Müzik Testi Çöz: Müziği ne kadar yakından takip ediyorsun

4. Dört Mevsim adlı keman konçertosu kimin eseridir?

A. Frederic Chopin
B. Johann Sebastian Bach
C. Antonio Vivaldi
D. Ludwig Van Beethoven

Müzik Testi Çöz: Müziği ne kadar yakından takip ediyorsun

5. Hangisi Aleyna Tilki’ye ait bir şarkıdır?

A. Kuzu Kuzu
B. Kurt Kurt
C. Sen Olsan Bari
D. Şimdi Uzaklardasın

Müzik Testi Çöz: Müziği ne kadar yakından takip ediyorsun

6. Müzik notalarının ses doğru sıralanışı nasıldır?

A. DO-RE-Mİ-FA-SOL-LA-Sİ-DO
B. DO-GO-DO-RE-KO-LA-FA-Sİ
C. DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO
D. Sİ-LA-Sİ-FA-Mİ-RE-Sİ-FA

Müzik Testi Çöz: Müziği ne kadar yakından takip ediyorsun

Hesaplama zamanı!

6 PUAN VE ALTI

Müzik mi, o da ne? Müzik dinlemeyi pek sevmiyor gibisin. Oysa ki müzik dinlemek, dans etmek seni çok mutlu edebilir. Üstelik yeni şarkılar öğrenmek, kendini geliştirmene ve ezber yeteneğini geliştirmene yardımcı olabilir.

6-12 PUAN ARASI

Müziğe ilgin var, belli oluyor. Bir şarkı duyduğunda ilgini çekiyor, dinliyorsun. Hele sevdiğin bir şarkıcıysa “demeyin keyfime” diyorsun. Sana önerimiz farklı müzik türlerini de araştırıp bilgi sahibi olman. Eminiz çok seveceksin.

12 PUAN ve ÜZERİ

Bravo sana, birçok soruyu bilmişsin. Anne ve babanın sana bir enstrüman alma zamanı gelmiş olabilir. Eğer ilgin varsa eğitim bile alabilirsin. Kim bilir, belki ileride çok ünlü bir besteci ya da şarkıcı olabilirsin.

CEVAP ANAHTARI

1. A
2. A
3. A
4. C
5. C
6. A

 

 

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