ÖNEMLİ BİR BİLGİ: Halk arasında pandomim olarak bilinen kelimenin kökü aslında Fransızca “pantomime” kelimesinden geliyor. O yüzden doğru yazılışı pantomim.

Pantomim nedir? , pantomim sanatçısı ne yapar? gibi soruların cevaplarını sana tek tek vereceğiz. Belki bu bilgilerden sonra sen de evde bir pantomim gösterisi düzenleyebilir ailene sahneleyebilirsin.

İlk işimiz pantomimin anlamını açıklamak. Gözünde hemen canlanması için çok basit bir şekilde anlatalım. Hiç konuşmadan tiyatro yapma sanatına pantomim denirmiş. Jest ve mimiklerle tüm hikayeyi anlatırmış oyuncular bu sanat dalında. Bunu yaparken de en çok ellerini kullanırlarmış.

Bir diğer açıklaması da şu şekilde pantomimin. Yüz mimikleri, eller, kollar ve tüm beden yardımıyla hikaye anlatma sanatına pantomim denirmiş.

Pantomimin diğer adı mim sanatı olarak da biliniyor. Bu kelimenin kökü Yunanca’da yer alan “mimeistai” yani taklit etmek kelimesinden geliyor.

Pantomim nasıl ortaya çıktı?

Çok eski zamanlarda krallar kendilerini eleştiren tiyatro oyunlarını yasaklayınca oyuncular bunu eleştirmek için sessiz tiyatro yapmaya başlamışlar. Sessiz tiyatro olarak başlatılan bu eylem yeni bir sanat dalı olan pantomimin doğmasına yol açmış ve çok iyi olmuş.

Pantomim sanatı günümüzde diğer sanat dallarıyla da birlikte kullanılabiliyormuş. Mesela

bir bale gösterisinde ya da sinema filminde bir pantomim sanatçısı görürsen şaşırma!

ÖNERİ

Şimdi sana bir önerimiz var! Efsanevi pantomim sanatçısı Marcel Marceau tarafından hazırlanmış bir gösteri seyretmeye ne dersin?