Paul Cézanne hakkında 10 bilgi

Kimlik kartı

Tam adı: Paul Cézanne

Doğum tarihi: 18 Ocak 1839

Doğum yeri: Fransa

Vefat tarihi: 22 Ekim 1906

1. Modern sanat ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle Fransa’da modern sanatın babası olarak adlandırılırmış.

2. Üç çocuklu ve varlıklı bir ailede büyüyen Cézanne, yatılı olarak dönemin en iyi okullarından biri olan College Bourbon’da eğitim görmüş.

3. Buradaki en iyi arkadaşlarından biri dünyaca ünlü yazar Emile Zola’ymış.

4. Kolejin ardından remi okuluna gitmeye başlamış ve buradaki çalışmalarıyla çeşitli ödüller almış.

5. Ressam olmayı çok istese de babasının isteği üzerine hukuk fakültesine gitmeye başlamış. İlerleyen yıllarda arkadaşı Emile Zola’nın davetiyle Paris’e gitmiş ve resim eğitimi almaya başlamış. Tabii ki babasından izin almış. Ancak aradığını bulamayıp babasının yanına geri dönmüş.

6. İlerleyen yıllarda tekrar cesaret kazanıp Paris’e tekrar gitmiş ve bu sefer kendini geliştirecek dostluklar kurmuş ve sanat dünyasına adım atmış.

7. Bu yıllarda sonradan eşi olacak Hortense Fiquet ile tanışmış. Paul isimli bir oğulları olmuş.

8. Paul Cézanne’a babasının ölümünden sonra büyük bir servet kalmış. Eşi ve oğluyla rahat bir hayat yaşayan ressam bu dönemde doğa ve manzara resimleri yapmış.

9. Yaşadığı dönemde resimlerinde kullandığı perspektif ve mekanlar ardından gelen ressamlara yol açmış ve modern sanatın başlangıcı olmuş.

10. Ünlü ressam 1906’da zatürreye yakalanmış ve 22 Ekim’de Aix-en-Provence'da hayatını kaybetmiş.

Paul Cézanne’in en ünlü eserleri

Madam Cézanne

Asılmış Adamın Evi

Pere Lacroix’nin Evi

Modern Olympia

Harlequin

Kağıt Oynayanlar

Üç Kafatasından Natürmort

Otoportre

Yıkanan Kadınlar