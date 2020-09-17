Piyano hakkında 10 ilginç bilgi

Müzik dinlemek çok güzel, peki müziğini dinletmek nasıl bir duygu acaba? Müzik ve sanata yeteneğin olduğunu düşünüyor ve çok seviyorsan enstrüman çalmak ilk yapacağın şeylerden biri olabilir. Çalacağın enstrümanı seçmek ise başka önemli konu.

Sayısız enstrüman var müzik dünyasında. Bunlardan biri de piyano. Eğer araştırmalarını yapıp, büyüklerinden de gerekli onayları aldıktan sonra piyano çalmaya karar verdiysen bu araştırmamız tam sana göre.

10 maddede piyanolar

1. Tuşlu bir çalgı olan piyanoda ses, içerisindeki teller yardımıyla elde edilirmiş. Her tuşa bastığında içeride yer alan tahta, keçe ile kaplı çekiç tellere vurur ve sesler çıkarmış. Alt kısımda yer alan pedallar ise çıkarılan sesi uzatmak için kullanılırmış.

2. İlk piyano, 1700’lü yıllarda İtalyan Bartolommeo Cristofori tarafından yapılmış.

3. Eskiden piyanoların tuşları gerçek fildişinden yapılıyormuş. Günümüzde ise artık fabrikada hazırlanan özel bir plastikten yapılıyormuş.

4. Piyanolar kuyruklu ve konsol olmak üzere iki farklı türde olurmuş. Kuyruklu piyanoda daha uzun teller yer alırmış ve çıkan ses daha kaliteli olurmuş. Ancak çok büyük olduğu ve günümüzde evlerde çok yer kapladığı için fazla tercih edilmiyormuş.

5. Standart bir piyanoda toplam 88 tuş bulunurmuş. Bunların 52 tanesi beyaz tuş, 36 tanesi siyah tuşmuş. Eğer piyano alırsan sayıp kontrol edebilirsin.

6. İlk konsol piyano 1742’de üretilmiş ve o yıldan bu yana çok tercih edilen bir tür olmuş.

7. Standart bir piyano 220-230 arasında telden oluşur ve her tel 76 kilo ağırlığı çekermiş.

8. Ülkemizde de birçok ünlü piyanist varmış. Dünya çapında tanınan bu sanatçılarımız arasında İdil Biret, Fazıl Say, Süher Pekinel Kardeşler, Hande Dalkılıç, Tuluyhan Uğurlu varmış.

9. Dünyaca ünlü sayısız piyanist varmış. Bunlardan birkaçının adını öğrenebilirsin. Sergey Rachmaninov, Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz, Sviatoslav Richter, Alfred Cortot, Dinu Lipatti.

10. Piyano genelde klasik ve caz müzik türlerinde yaygın olarak kullanılan bir enstrümanmış.