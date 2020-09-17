Renklerin ustası Claude Monet

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Kimlik kartı

Tam adı: Oscar Claude Monet

Doğum tarihi: 14 Kasım 1840

Doğum yeri: Fransa

Vefat tarihi: 5 Aralık 1926

Claude Monet kimdir?

Kendisi dünyaca ünlü bir Fransız ressammış. Empresyonist bir ressammış. “Bu ne demek?” dediğini duyar gibiyiz. Hemen açıklayalım. Empresyonizm 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış bir akım. Bu akıma göre doğadaki unsurlar ile duyguları yansıtmak hedeflenirmiş. Zaten Monet’nin eserlerine bakınca ne demek istediğimizi anlayacaksın.

Hangi çağda yaşamış?

19. yüzyılda Fransa’da yaşamış ve yaşadığı döneme eserleriyle büyük izler bırakmış.

Eğitim hayatı nasılmış?

Ses sanatçısı bir anne ile bakkal bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Monet, ortaokulda kara kalem çizmeye başlamış ve bu eserlerini satmış. İlk çizim derslerini Jacques-Francois Ochard'dan almış. Sonrasında Boudin ile tanışmış ve ondan yağlı boya kullanmayı öğrenmiş. İlerleyen yıllarda teyzesinin de teşviği ile üniversiteye devam edip, sanat eğitimi almış.

Hangi tarzda eserler üretmiş?

Evde oturup resim yapmayı sevmeyen sanatçı genelde boyalarını ve tuvalini alır doğanın içerisinde çizimler yaparmış. İlerleyen yıllarda taşındığı Paris’te geleneksel resmin dışında yeni teknikler deneyen sanatçılarla arkadaş olmuş. Bu da onun eserlerinde kullanacağı yeni akımın doğuşuna neden olmuş. Bu akım empresyonizmmiş ve resim sanatında bir dönemin başlangıcı kabul edilmiş. Bu akımdan yola çıkarak açık havadaki doğal ışığı tablolarına yansıtmış.

Farklı özellikleri nelermiş?

1912’de, gözünden bir ameliyat olmuş ve ilerleyen zamanda sol gözünde görme kaybı yaşamış. Bu da ultraviyole ışığını mavi veya lila rengi olarak görmeye başlamasına neden olmuş. Gözlerindeki bu hastalık resimlerinde yepyeni renkler bulmasına neden olmuş. Nilüferler resmini yaparken zambakların farklı bir mavi olduğunu görüp resmetmiş.

En ünlü eserleri nelerdir?

Sanatçının Nilüferler dışında sayısız ünlü eseri varmış. Bunlar arasında; Piknik, Camille Doncieux, Jeanne-Marguerite Lecadre Bahçede, Sainte-Adresse’te Teras, Le Déjeuner, River Scene at Bennecourt yer alıyormuş.

Nasıl vefat etmiş?

Claude Monet, 5 Aralık 1926’da 86 yaşındayken akciğer kanserinden vefat etmiş.