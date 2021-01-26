Şairleri tanıyalım: Edgar Allan Poe

Kimlik Kartı

Doğum tarihi: 19 Ocak 1809

Vefat tarihi: 7 Ekim 1849

Doğum yeri: Amerika

Amerikalı şair, aynı zamanda yazar, editör ve edebiyat eleştirmeniymiş. 1809 yılında Boston’da dünyaya gelen şair, küçük yaşta aktris olan annesini kaybetmiş. Ardından babası da onu terk edince koruyucu bir aile tarafından büyütülmüş.

Yıllarca yatılı okullarda eğitim almış. Ardından Virginia Üniversitesi’nde modern diller eğitimi almaya başlayan edebiyatçı, bir süre sonra uyum sağlayamadığı için okuldan ayrılmış.

İlk şiir kitabı olan Timurlenk ve Diğer Şiirler kitabını 1827 yılında yayımlamış. Aynı sene orduya yazılmış ve bir süre orduya hizmet vermiş. 1829’da ikinci şiir kitabını da yayımladıktan sonra ordudan da ayrılmış.

Şiir yazmaya devam ederken halasını yanına taşınmış ve kuzeniyle evlenmiş. Editörlük, yazarlık yaparak para kazanmaya başlamış ve çeşitli polisiye öyküleriyle tanınmaya başlamış. Değeri öldükten sonra fark edilen şairin en ünlü şiiri Kuzgun’muş. Ülkü Tamer’in çevirisiyle şiiri aşağıda okuyabilirsin.

KUZGUN

Ortasında bir gecenin, düşünürken yorgun, bitkin

O acayip kitapları, gün geçtikçe unutulan,

Neredeyse uyuklarken, bir tıkırtı geldi birden,

Çekingen biriydi sanki usulca kapıyı çalan;

"Bir ziyaretçidir" dedim, “oda kapısını çalan,

Başka kim gelir bu zaman?"

Ah, hatırlıyorum şimdi, bir aralık gecesiydi,

Örüyordu döşemeye hayalini kül ve duman,

Işısın istedim şafak çaresini arayarak

Bana kalan o acının kaybolup gitmiş Lenore'dan,

Meleklerin çağırdığı eşsiz, sevgili Lenore'dan,

Adı artık anılmayan.

İpekli, kararsız, hazin hışırtısı mor perdenin

Korkulara saldı beni, daha önce duyulmayan;

Yatışsın diye yüreğim ayağa kalkarak dedim:

"Bir ziyaretçidir mutlak usulca kapıyı çalan,

Gecikmiş bir ziyaretçi usulca kapıyı çalan;

Başka kim olur bu zaman?"