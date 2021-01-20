Şairleri tanıyalım: Pablo Neruda

Kimlik Kartı

Tam adı: Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto

Doğum tarihi: 12 Temmuz 1904

Vefat tarihi: 23 Eylül 1973

Doğduğu yer: Şili

Babası demir yolunda çalışan, annesi de öğretmen olan küçük Pablo, annesini küçük yaşta kaybetmiş. Kendi adını çok sevdiği Çek yazar Jan Neruda’dan esinlenerek değiştiren şair, sonraları bunu yasal ismi haline dönüştürmeyi başarmış.

Annesini kaybettikten sonra babasıyla yaşayan Neruda ilk şiirlerini 10 yaşında yazmaya başlamış. 13 yaşına geldiğinde yerel bir gazetede ilk eserleri yayımlanmaya başlamış.

Babası onun üniversiteden mezun olmasını ve doktor, mühendis gibi daha yaygın olan bir meslek seçmesini istese de o gönül verdiği meslekten vazgeçmemiş. Şili Üniversitesi’nde Fransızca ve pedagoji okumuş. Tüm bunlar olup biterken çeşitli yayınlarda eserleri yer almış ve kitaplar çıkarmış.

1927’de hükümet elçisi, 1939’da ise konsolosluk görevine getirilmiş. Çok sayıda ülkede mesleği gereği bulunduktan sonra ülkesine geri dönmüş ve 1971 yılında Nobel ödülü almış.

Ünlü edebiyatçı 1973 yılında hastalığı nedeniyle vefat etmiş.

Pablo Neruda’dan bir şiir:

BİZLER SUSUYORDUK

Bilmek acı çekmektir. Ve bildik;

Karanlıktan çıkıp gelen her haber

Gereken acıyı verdi bize:

Gerçeklere dönüştü bu dedikodu,

Karanlık kapıyı tuttu aydınlık,

Değişime uğradı acılar.

Gerçek bu ölümde yaşam oldu.

Ağırdı sessizliğin çuvalı.