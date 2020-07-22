Şairleri tanıyalım: Sunay Akın kimdir ve şiirleri

Sunay Akın’ın hayatı

Türk Edebiyatı’nın çok yönlü şairlerinden biri olan Sunay Akın aynı zamanda gazeteci, yazar, araştırmacı ve oyuncu kimlikleriyle de biliniyormuş. 12 Eylül 1962’de Trabzon’da dünyaya gelen Akın, İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’ni bitirmiş. Şaşırabilirsin ama edebiyat değil Fiziki Coğrafya bölümünü bitirmiş.

Eğitimini aldığı mesleği ikinci plana bırakıp edebiyata merak salmış. Aslında çocukluğundan beri edebiyat onun için ilk planda olmuş. Küçükken bile şiirler yazarmış.

Bilinen ilk şiirleri, 1984 yılında çeşitli şiir dergilerinde yayımlanmış.

İlerleyen yıllarda arkadaşlarıyla çeşitli şiir dergileri çıkarmış. Bunlar arasında Yeni Yaprak ve Olmaz adlı şiir dergileri yer alıyormuş.

Oyuncak Müzesi kurucusu

Tüm bu yeteneklerinin ve eserlerinin dışında Sunay Akın’ın çocuklar için ayrı bir önemi var. İstanbul’da Göztepe’de yer alan Oyuncak Müzesi’ni kurarak çocuklara farklı bir hayal kurma mekanı yaratan Akın, müzede 11 yıl boyunca dünyanın farklı noktalarından topladığı oyuncakları sergiliyormuş. Müze 23 Nisan 2005 tarihinde açılmış, çocuklara çifte bayram yaşatmış.

Sunay Akın’ın bazı eserleri

Şiirleri: 62 Tavşanı, Makiler, Antik Acılar, Kaza Süsü

Romanları: Onlar Hep Oradaydı, İstanbul’un Nazım Planı, Ay Çöreği ve Deniz Yıldızı, Kız Kulesi’ndeki Kızılderili, Önce Çocuklar ve Kadınlar, İstanbul’da Bir Zürafa, Kırdığımız Oyuncaklar, Kule Canbazı

Derlemeleri: Şairler Matinesi, Küçük Asker… Küçük Asker, Şiir Cumhuriyeti, Ve Şaire… Ve Şaire, Kırılan Canlar