Şairleri tanıyalım: Sunay Akın kimdir ve şiirleri
Hayatında hiç şiir yazmayı dedin mi? Aslında duygularını ifade etmek için ne kadar da güzel bir yol değil mi? Edebiyatımızda da duygularını şiirle dile getiren birçok değerli şairimiz var. Bunlardan biri de Sunay Akın.
Sunay Akın’ın hayatı
Türk Edebiyatı’nın çok yönlü şairlerinden biri olan Sunay Akın aynı zamanda gazeteci, yazar, araştırmacı ve oyuncu kimlikleriyle de biliniyormuş. 12 Eylül 1962’de Trabzon’da dünyaya gelen Akın, İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’ni bitirmiş. Şaşırabilirsin ama edebiyat değil Fiziki Coğrafya bölümünü bitirmiş.
Eğitimini aldığı mesleği ikinci plana bırakıp edebiyata merak salmış. Aslında çocukluğundan beri edebiyat onun için ilk planda olmuş. Küçükken bile şiirler yazarmış.
Bilinen ilk şiirleri, 1984 yılında çeşitli şiir dergilerinde yayımlanmış.
İlerleyen yıllarda arkadaşlarıyla çeşitli şiir dergileri çıkarmış. Bunlar arasında Yeni Yaprak ve Olmaz adlı şiir dergileri yer alıyormuş.
Oyuncak Müzesi kurucusu
Tüm bu yeteneklerinin ve eserlerinin dışında Sunay Akın’ın çocuklar için ayrı bir önemi var. İstanbul’da Göztepe’de yer alan Oyuncak Müzesi’ni kurarak çocuklara farklı bir hayal kurma mekanı yaratan Akın, müzede 11 yıl boyunca dünyanın farklı noktalarından topladığı oyuncakları sergiliyormuş. Müze 23 Nisan 2005 tarihinde açılmış, çocuklara çifte bayram yaşatmış.
Sunay Akın’ın bazı eserleri
Şiirleri: 62 Tavşanı, Makiler, Antik Acılar, Kaza Süsü
Romanları: Onlar Hep Oradaydı, İstanbul’un Nazım Planı, Ay Çöreği ve Deniz Yıldızı, Kız Kulesi’ndeki Kızılderili, Önce Çocuklar ve Kadınlar, İstanbul’da Bir Zürafa, Kırdığımız Oyuncaklar, Kule Canbazı
Derlemeleri: Şairler Matinesi, Küçük Asker… Küçük Asker, Şiir Cumhuriyeti, Ve Şaire… Ve Şaire, Kırılan Canlar