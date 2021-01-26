Salsa nedir? Öğrenmek için neler yapmalıyız?

Dünya genelinde farklı kültürlerden çıkmış sayısız dans türü varmış. Bunlardan biri de salsaymış.

1960’lı yıllarda Küba’dan çıkarak dünyaya yayılan salsa, jazz müziğinin esintileriyle ritmine kavuşmuş. En hareketli dans türlerinden biri olan salsa, hızlı ayak adımları ve neşeli müziğiyle çok tercih edilen danslardan da biriymiş.

Salsa Küba’dan çıkmış ama her kültürde farklı yorumlanmış O yüzden farklı tekniklerle öğretilen salsa türleri oluşmuş. Bunlar arasında Küba, Mambo, Los Angeles ve Porto Riko stilleri varmış.

Salsa öğrenmek için öncelikle bir eşe ihtiyaç varmış. Diğer ihtiyacın olan ise biraz kulak ve dans aşkıymış.

Salsa öğrenmek için dans okulları ve kurslarına yazılabilirmişsin. Önce adımları öğrenerek işe başlamalı ve bolca pratik yapmalıymışsın. Sonrası ise sana kalmış.