Türk ve dünyaca ünlü yazarların seni çok şaşırtacak özellikleri

Mucit Alice Carroll (Charles Lutwidge Dodgson)

Alice Harikalar Diyarı’nda kitabını okumuş ya da filmini seyretmiş olabilirsin. Bu kitabın yazarı Lewis Carroll. Gerçek hayatta tanıdığı Alice adlı küçük kıza anlattığı öykülerden yola çıkarak yazdığı kitabıyla dünyaca tanınmış. Yazarın bilinmeyen özelliği ise üç tekerlekli bisiklet ve kitapların adının cildin sırt kısmına yazılması gibi birçok buluşun mucidi olmasıymış.

Ayakta Kitap Yazan ve Çok Konuşan Yazar

Sıradaki yazarımız Virginia Woolf. Yazarın kız kardeşi bir ressammış. Ondan ilham alarak kitaplarını ayakta durarak yazmaya başlamış. Ayrıca konuşmayı çok sevdiği söylenirmiş. Rivayete göre bir keresinde 48 saat konuşmuş.

Düzen Takıntılı Charles Dickens

Titiz ve takıntılı olan Charles Dickens, kitaplarını nerede yazarsa ilk işi orayı toplamak olurmuş. Başka bir evde misafir olduğunda ise ilk iş odasını baştan düzenlermiş.





Değeri Sonradan Anlaşılan Franz Kafka

Karamsar bir kişiliği olan ve hastalıklarla mücadele eden Kafka, öldükten sonra yazdıklarının yok edilmesini istemiş ancak yakın bir arkadaşı onları yayımlatmış. Kafka aynı zamanda vejetaryenmiş.

Yazı Yazamayan Agatha Christie

Öğrenme güçlüğü anlamına gelen disgrafi hastalığı nedeniyle yazılarını kendi yazamamış. Aklındakileri asistanına anlatır, asistanı da onun için romanlarını kaleme alırmış.

Elmacı Friedrich Schiller

Ünlü Alman yazar Friedrich Schiller tam bir elma kurduymuş. Çalışma masasından her zaman elması olurmuş.

Kahve İçmeden Duramayan Balzac

En önemli kitaplarından biri Vadideki Zambak olan Fransız yazar Honoré de Balzac’ın en büyük tutkusu kahveymiş. Günde 50 fincan kahve içermiş.

Gürültüyü Seven Cemal Süreya

Küçükken yaşadığı kalabalık ve gürültülü ortamdan dolayı mıdır bilinmez hep gürültülü yerlerde yazı yazmak istermiş Cemal Süreya.

Beyaz Pantolon Giyen Nazım Hikmet

Nazım Hikmet’in dolabında en çok beyaz pantolon varmış. Çünkü aklına gelenleri beyaz pantolonuna yazarmış.

Örgü Ören Hüseyin Rahmi Gürpınar

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar, örgü örmeyi çok severmiş. Hatta müzeye çevrilen evinde kendi ördüğü birçok eşyası da bulunurmuş.

Uçurtma Seven Orhan Veli Kanık

İstanbul’u çok sevmesiyle ünlü şairimiz Orhan Veli’nin en büyük hobilerinden biri uçurtma yapmak ve uçurmakmış.