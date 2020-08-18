Van Gogh ve en ünlü resimleri

Kimlik Kartı



Tam adı: Vincent Williem Van Gogh

Doğum tarihi: 29 Temmuz 1853

Doğum yeri: Hollanda

Doğduğu yıllarda orta halli ve bir ailede büyüyen sanatçı, her dönem sesiz ve içine kapanık bir karaktere sahipmiş. Ergenlik dönemi sonrası ailesinin yanında ayrılmış ve çalışmaya başlamış. Bir süre sonra ailesinin yanına dönmeye karar vermiş ve 1881 yılında, 28 yaşında resim yapmaya başlamış. O zamana kadar resim sanatıyla ilgilenmemiş olması oldukça ilginç değil mi?

Vincent Van Gogh, 37 yıllık kısa ömründe sayısız eser yaratmış yetenekli ve önemli bir sanatçıymış. On küsur yıllık bir sürede çoğu eserini yaratmış olması ise sanatsal anlamdaki dahiliğinin de göstergesi olmuş. Bu kısacık sürede 900’e yakın yağlı boya eser üreten ressam, genelde manzara ve portreler üzerinde çalışmış.

Hayatı boyunca psikolojik ve fiziksel hastalıklarıyla uğraşan sanatçı, renkleri kullanmaktaki ustalığı ve çizimleriyle Çağdaş Sanat’ın ilk eserlerini vermiş. Bunu o zaman ne kendi ne de etrafındakiler anlayamamış ve değeri öldükten sonra anlaşılmış. Yaşadığı dönemde sadece bir tablosunu sattığı ve hep maddi sorunlar yaşadığı biliniyormuş.

Van Gogh’un En Bilinen Tabloları

1. Arles’deki Yatak Odası (Bedroom In Arles), 1889

2. Yıldızlı Gece (The Starry Night), 1889

3. Cafe Terrace At Night, 1888

4. Ayçiçekleri (Sunflowers, 12 Sunflowers In A Vase), 1888

5. Sargılı Kulaklı Otoportre (Self Portrait With Bandaged Ear), 1889