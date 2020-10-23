Yahya Kemal Beyatlı kimdir ve eserleri nelerdir?

Yazar ve şair olarak Türk edebiyatında yer alan Yahya Kemal Beyatlı, 1884 yılında Üsküp’te dünyaya gelmiş. Doğduğunda ona Ahmet Agah denilirmiş. Babası, yaşadığı yerde belediye başkanı olan şair, eğitimini de burada yapmış. Dönemin en iyi okullarından biri olan Sultan Murat Külliyesi’ni bitiren Beyatlı, ardından Mektebi Edebi bitirmiş. Ortaokulu ise İstanbul’da okumuş.

Gençliğinde Fransızca’ya merak salmış ve sayısız Fransız eser okumuş. Bunun ardından Paris’e gitmiş ve üniversiteyi dünyanın en iyi okullarından biri olan Sorbonne’da bitirmiş. Bir süre Paris’te yaşadıktan sonra İstanbul’a dönmüş ve Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün yanında yer almış.

Yazar, şair ve aynı zamanda politikacı olan Yahya Kemal, 1957 yılında geçirdiği bir hastalık nedeniyle Paris’e gitmiş ve tedavi olup istanbul’a geri dönmüş. Ancak bir sene sonra hastalığa yenik düşerek vefat etmiş.

Yahya Kemal Beyatlı’nın en bilinen eserleri

Kitapları

Kendi Gök Kubbemiz

Eski Şiirin Rüzgârıyla

Rubailer ve Hayyam’ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş

Edebiyata Dair

Aziz İstanbul

Eğil Dağlar

Tarih Musahabeleri

Siyasi Hikayeler

Siyasi ve Edebi Portreler

Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım



Şiirleri



Sessiz Gemi

26 Ağustos

Akıncılar

Hazan Bahçeleri

Vuslat