Yahya Kemal Beyatlı kimdir ve eserleri nelerdir?
Yahya Kemal Beyatlı kimdir? Yahya Kemal Beyatlı’nın en bilinen eserleri nelerdir?
Yazar ve şair olarak Türk edebiyatında yer alan Yahya Kemal Beyatlı, 1884 yılında Üsküp’te dünyaya gelmiş. Doğduğunda ona Ahmet Agah denilirmiş. Babası, yaşadığı yerde belediye başkanı olan şair, eğitimini de burada yapmış. Dönemin en iyi okullarından biri olan Sultan Murat Külliyesi’ni bitiren Beyatlı, ardından Mektebi Edebi bitirmiş. Ortaokulu ise İstanbul’da okumuş.
Gençliğinde Fransızca’ya merak salmış ve sayısız Fransız eser okumuş. Bunun ardından Paris’e gitmiş ve üniversiteyi dünyanın en iyi okullarından biri olan Sorbonne’da bitirmiş. Bir süre Paris’te yaşadıktan sonra İstanbul’a dönmüş ve Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün yanında yer almış.
Yazar, şair ve aynı zamanda politikacı olan Yahya Kemal, 1957 yılında geçirdiği bir hastalık nedeniyle Paris’e gitmiş ve tedavi olup istanbul’a geri dönmüş. Ancak bir sene sonra hastalığa yenik düşerek vefat etmiş.
Yahya Kemal Beyatlı’nın en bilinen eserleri
Kitapları
Kendi Gök Kubbemiz
Eski Şiirin Rüzgârıyla
Rubailer ve Hayyam’ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş
Edebiyata Dair
Aziz İstanbul
Eğil Dağlar
Tarih Musahabeleri
Siyasi Hikayeler
Siyasi ve Edebi Portreler
Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım
Şiirleri
Sessiz Gemi
26 Ağustos
Akıncılar
Hazan Bahçeleri
Vuslat