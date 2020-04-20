Kuşlar hakkında merak edilenler

Kuşlar nasıl uyurlar?

Kuşlar sıcak ve güvenli bulduğu her yerde tüneyerek uyurlarmış. Uyurken de beyinlerinin yarısı uyur, yarısı uyumazmış. Tek gözleri etraftan gelecek tehlikelere karşı açık olurmuş.





Kuşlar neden göç ederler?

Sonbaharda göç etmeye başlayan kuşların göç etme nedeni hem gittikleri yerde havanın daha sıcak olması hem de daha kolay yiyecek bulabilmeleriymiş. Çoğu kuş, soğukta yaşayamazmış.

Kuşlar ne yer?

Etobur ve otobur olmak üzere iki şekilde beslenirlermiş. Bazı türler ise hem ot hem de et yiyebilirmiş. Bitki ve meyvelerle beslenen kuşlar olduğu gibi solucan ya da doğada ölü buldukları hayvanları yiyerek beslenen türleri de varmış.

Bütün kuşların sesi güzel midir?

Hayır değildir. Örneğin kargaların sesi çok çirkin denilebilir. Hatta birinin sesinin çirkin olduğunu belirtmek için “karga sesli” denildiğini duymuş muydun?

En güzel sesli kuş hangisidir?

En güzel sesli kuşu seçmek zor olabilir. Bu, zevke göre değişebilir. Sana güzel sesli kuşlardan örnekler verelim kararı kendin ver. Bülbül, saka, kanarya seslerinin güzelliğiyle ünlü olan bazı kuşlarmış.

Uçamayan kuş var mıdır?

Penguen de bir kuşmuş. Şaşırdın değil mi? Yalnız penguen kuş türlerinden biri olmasına rağmen uçamazmış.







Dünyanın en büyük kuşu hangisidir?

Dünyanın en büyük kuşu deve kuşuymuş. İlginç bir bilgi daha… Devekuşunun gözleri beyninden büyükmüş.

En akıllı kuş hangisidir?

Papağanlar insan gibi konuştuğu için aklına ilk onlar gelebilir ama en akıllı kuş kargaymış. Bazı karga cinsleri insan sesini taklit edebilirmiş. Hatta bazen kurt ve tilki gibi hayvanların seslerini taklit ederek onları başka bir tilki ya da kurt gibi uzağa çağırır yiyeceklerini yerlermiş.

KUŞLAR HAKKINDA BİRKAÇ İLGİNÇ BİLGİ





-Dünyada bilinen 9500’den fazla kuş türü varmış.

-Bazı papağan türleri 800 kelimeyi birden aynı anda aklında tutabilirmiş.

-Baykuşlar gözlerini döndüremezmiş. Bu yüzden arkasını görebilmek için kafasını tam olarak geriye çevirirmiş.