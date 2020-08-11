Alaaddin’in sihirli lambası masalını oku

Şimdi de karşında Alaaddin’in Sihirli Lambası masalı var. Oku bakalım, beğenecek misin?

Zamanın birinde yemyeşil ağaçlarla dolu bir kasaba varmış. Bu kasabada Alaaddin ve annesi yaşarmış. Çok fakirlermiş ve zar zor geçinirlermiş. Alaaddin, kasabanın pazarında muz satar, kazandığı ile akşam yemeği alır eve dönermiş.

Yine bir gün pazardan dönerken yolda bir yaşlı ama uzun boylu bir adamla karşılaşmış. Adam çok ciddi ve sinirli görünüyormuş. Alaaddin’in yanına yaklaşıp ondan mağaranın küçük deliğinden girip istediği lambayı almasını istemiş. Bunun karşılığında Alaaddin’e bir altın vereceğini söylemiş.

Alaaddin, bu teklifi hemen kabul etmiş ve içeri girmiş. İçeride bir de ne görsün!.. Altınlar, elmaslar, pırlantalar, paralar… Şaşırmış çünkü adam tüm bunlarla dolu mağaradan sadece eski bir lamba istemiş. Adam sabırsızlanmaya başlamış ve Alaaddin’den hemen lambayı ona vermesini istemiş. Bizimki şüphelenip, önce kendisi çıkıp, lambayı dışarıda vermeyi teklif etmiş ama adam kabul etmemiş. Sonra da sinirlenip Alaaddin’i mağaraya hapsetmiş. Bu sırada adamın parmağındaki yüzüklerden biri de mağaranın içerisine düşmüş. Alaaddin bu yüzünü hemen parmağına takmış.

Alaaddin elindeki lambayı ovuşturunca birden ışıklar çıkmış ve lambanın içerisinden bir cin çıkmış:

-Dile benden ne dilersen, demiş.

Alaaddin:

-Sen de kimsin?, demiş.

Cin:

-Kötü kalpli bir adam beni bu lambaya hapsetti ama siz kurtardınız. O yüzden benden istediğinizi dileyebilirsiniz, demiş.

Alaaddin:

-Yemekler dolu bir masa donat ve beni evime gönder, demiş.

Cin sayesinde Alaaddin ve annesi çok güzel bir hayat yaşamaya başlamışlar.

Günlerden bir gün Alaaddin pazarda yürürken kralın kızını görmüş ona aşık olmuş. Yasemin de ondan çok hoşlanmış. Cin’in de yardımıyla kralın güzeller güzeli kızı Yasemin’le evlenmişler.

Alaaddin ve Yasemin kocaman saraylarında mutlu bir şekilde yaşamaya başlamış. Günlerden bir gün evlerinin önünden eskici geçiyormuş. Yasemin de eski lambayı atmaya karar verip eskiciye vermiş. Bu eskici, Alaaddin’in mağara girişinde karşılaştığı kötü kalpli adammış.

Hemen lambayı alıp Cin’den Yasemin ve sarayı uzak bir yerlere götürmesini dilemiş.

Alaaddin akşam evine dönünce ne sarayını ne de güzeller güzeli Yasemin’i bulamamış. Annesi olanları ona anlatınca aklına hemen mağarada bulduğu yüzük gelmiş. Yüzüğü hemen parmağına takmış ve karşısında dostu Cin belirivermiş. Cin sayesinde kötü kalpli adamın, sarayını ve Yasemin’i götürdüğü yere ulaşmış. Hemen bir yere saklanmış ve Cin’den bu adamı bir daha kimseye zarar veremeyeceği bir yere göndermesini ve onları buradan kurtarmasını istemiş.

Kötü kalpli adamdan kurtulan Alaaddin ve Yasemin çok mutlu bir hayat yaşamışlar.