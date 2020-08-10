Çirkin ördek masalını oku

Ormanların içinde, gölün kenarında bir anne oturmuş yumurtalarının içinden yavrularının çıkmasını bekliyormuş. Yumurtalar bir bir çatlamış. Üç tane çok güzel ördek yavrusu çıkmış içlerinden. Sonuncusu bir türlü çatlamıyormuş. Sonunda akşama doğru o yumurta da çatlamış ama içinden çirkin mi çirkin, koca burunlu bir yavru çıkmış. Bu yavru diğerlerine hiç benzemiyormuş. Diğerleri kendilerine benzemeyen bu yavruyu hemen dışlamış ve onunla oyun oynamak istememişler. Neden onu sevmediklerini düşünmüş ve göle doğru bakmış, görüntüsünü kendi de beğenmemiş. Simsiyah ve koca burunlu bir görünüşü varmış.

Annesi de onunla hiç ilgilenmeyince bir sabah erken saatte yuvasından kaçmış ördekçik. Gölde avcıların silah sesleri gelmiş kulağına ve hemen sazlıkların içerisine saklanmış. Birkaç gün böylece geçmiş. Sonunda aç ve yorgun bir şekilde ormana doğru yürümeye başlamış ve orada uyuyakalmış.

Burada ormancının iyi kalpli ikizleri onu bulmuşlar ve eve götürüp beslemişler. Birkaç gün boyunca küçük çocukların baktığı ördek kendine gelmiş. Evde mutluymuş aslında ama evin kedisi onu sevmemiş ve ona kötü davranmış. İyi huylu ördekçik ona daha fazla rahatsızlık vermek istememiş ve bir sabah erkenden evden çıkmış.

Gölün kenarındaki kuğuları görmüş ve ne kadar güzel olduklarını düşünmüş. Göle doğru yaklaşmış ve su içmeye çalışırken kendisinin de bembeyaz bir kuğuya dönüştüğünü fark etmiş. Diğer ördeklerden farklıymış çünkü aslında o bir kuğuymuş. Diğer kuğulara katılmış ve onlarla mutlu bir şekilde yaşamaya başlamış.