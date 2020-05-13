Çizmeli Kedi’nin selamı var!

Çok, çok zaman önce bir köyde orta halli bir değirmenci yaşarmış. Bu yaşlı adamın üç tane de oğlu varmış. Onları çok sever ve birbirlerinden hiç ayırmazmış.

Günün birinde bu değirmenci ölmüş ve mallarını üç oğluna paylaştırmış. Büyük oğluna değirmeni, ortanca oğluna eşeğini, küçük oğluna da kedisini bırakmış.

Küçük oğlu bu duruma çok bozulmuş. “Ağabeylerime ne güzel şeyler bıraktı babam ama bana sadece küçük bir kedi kaldı. Ben nasıl geçineceğim, bu kedi ne işime yarar ki?” diye düşünmeye başlamış. O sırada:

- Bana bir çuval ve çizme verin de ne işe yarayacağımı görün efendim, demiş kedi.

Adam çok şaşırmış ama kedinin dediğini de yapmış.

Çizmeyi giyip, çuvalı sırtına asan kedi hemen mutfaktan havuç ve marul alıp içine koymuş. Sonra koşarak ormana gitmiş. Havuç ve marulu içine koyarak çuvalın ağzını açmış. Havucun kokusunu alan tavşan hemen çuvala girince kedi onu yakalayıp çuvalın ağzını kapatmış.

Çizmeli Kedi çuvalı ne yapmış dersin?

1. Sahibine götürmüş.

2. Krala götürmüş.



Tabii ki krala götürmüş. Kralın huzuruna çıkıp efendisi Marki’nin ona hediye yolladığını söylemiş. Bu, kralın çok hoşuna gitmiş.

Akıllı kedi her gün krala farklı hediyeler götürüp Marki’nin yolladığını söylemeye başlamış. Kral, Çizmeli Kedi’nin sahibini çok merak eder olmuş.

Kedinin planı çok iyi gidiyormuş. Bir sonraki ayın ilk pazartesi günü kralın kızıyla ırmağın kenarından geçeceğini bilen kedi:

-Efendim hemen ırmağa gidip, soyunun ve suya girin. Bir araba sesi duyunca da “Yardım!” diye bağırın, demiş.

-Neden, demiş efendisi.

-Siz dediğimi yapın, göreceksiniz neler olacağını, diye cevaplamış Çizmeli Kedi.



Çizmeli kedi efendisinin kıyafetlerini saklamış ve kralı beklemeye başlamış. Kral ve kızı arabayla yaklaşınca “Yardım edin!” diye bağırmış efendisi. Kedi de koşarak arabanın önüne atlamış ve birilerinin Marki’yi suya atıp kıyafetlerini çaldığını söylemiş.

Kral hemen yeni kıyafetler vererek kedinin efendisini arabaya almış. Prenses, yepyeni kıyafetlerle arabaya binen adama aşık olmuş.

Bu sırada onlardan önce yola devam eden Çizmeli Kedi tarlalara uğrayarak burada çalışanlara kral sorarsa toprakların Marki’ye ait olduğunu söylemelerini tembih etmiş. Çünkü kralın huyunu çok iyi biliyormuş.

Kral her geçtiği tarlada durarak oraların kime ait olduğunu sormuş ve hep Marki cevabını almış.

Çizmeli Kedi’nin planı tıkır tıkır işliyormuş. Yine önden giderek Dev’in şatosuna varmış.

Akıllıca bir planı varmış yine.

-Dev’e sen çok yetenekli bir devmişsin duyduğuma göre. İstersen aslan olabilir misin acaba?, demiş.

Dev, hemen aslana dönüşmüş.

Kedi kız kıs gülerek devam etmiş.

-Bu kadar güçlü ve büyük bir hayvan olduğuna göre minik bir fare olmak istemezsin sanırım, demiş

Buna sinirlenen dev:

-Ben istediğim her şey olabilirim, diyerek bir fareye dönüşmüş.

Çizmeli kedi atlamış ve fareye dönüşmüş devi midesine indirmiş.

Şatonun artık bir sahibi yokmuş. Kocaman bir masa ve büyük bir ziyafet hazırlayıp kral, prenses ve Marki’yi beklemiş.

Şatoya vardıklarında buranın Marki’nin şatosu olduğunu ve onlara bir ziyafet hazırladığını söylemiş.

Kral, Marki’nin gücünden ve zenginliğinden emin olmuş. Prenses ve Marki’nin evlenmesine izin vermiş.

Çizmeli Kedi de onlarla birlikte bir ömür boyu mutlu bir şekilde yaşamış.