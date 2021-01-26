Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikayesi Oku: Zamanında bir yiğit yaşardı…

Bir gün köprünün üstünden geçerken genç bir çocuk ölmüş. Deli Dumrul çok sinirlenip, Azrail’e meydan okumuş. “O gencin canını alan Azrail gel benim de al korkmuyorsan” demiş.

Bunu duyan Azrail, Deli Dumrul'un karşısına çıkmış. Ancak ne yaptıysa Azrail’i yakalayamamış ve ondan af dilemiş. Onu tek bir şartla affeden Azrail, ondan bir can getirmesini istemiş.

Anne babasına gidip durumu anlatan Deli Dumrul’a onlar canını vermemiş. Deli Dumrul da öleceğini anlayıp sarısıyla vedalaşmaya gitmiş. Karısı, kendi canını seve seve onun için vereceğini söylemiş.

Bundan çok duygulanan Deli Dumrul Allah’a “Ya ikimizin canını da birlikte al, ya ikimizi de yaşat.” diye yalvarmış. Duası kabul olmuş ve yüz kırkar yıl yaşamışlar. Azrail’e de Deli Dumrul’un anası ve babasının canını aldırmış.