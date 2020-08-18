Parmak kız masalı oku

Parmak kız masalını okumadan önce arkadan yaslan ve derin bir nefes al çünkü masalı aklında iyi tutup arkadaşlarına anlatmanı isteyeceğiz.

Zamanın birinde hiç evlenemediği için bir türlü çocuğu olamayan bir kadın varmış. Küçük bir kızı olsun istiyormuş.

Günlerden bir gün bahçesinde ağlarken karşısına bir peri çıkmış. Periden ona minik mi minik bir kız çocuğu getirmesini istemiş. Peri bu dileği kabul etmiş

Peri, ona bir tohum vermiş ve saksıya ekip beklemesini söylemiş. Kadın, saksıya gözü gibi bakmış ve onu her gün sulamış. Sonunda tohum büyümüş ve çiçeğe dönüşmüş. Kadın da çiçeğe yaklaşıp, onu sevgiyle öpünce içinden dünyalar güzeli, minicik bir kız çocuğu çıkmış.

Kadın ona bakmış ve sevgiyle büyütmeye başlamış. Ceviz kabuğundan bir yatak ve güllerden yorganlar içerisinde uyuyan bu kızın adı Parmak Kız olmuş. Bir tabak suyun içerisinde yaşayan bu kız, yapraklara oturarak tabağın içerisinde gezinip dururmuş.

Günlerden bir gün evlerine çirkin bir kurbağa girmiş. Parmak Kız’ı görünce oğluyla evlendirmeyi düşünüp onu kaçırmış. Parmak Kız’ı gölde bir nilüfer yaprağının üzerine koymuş. Parmak Kız olanları anlayınca ağlamaya başlamış ama bunu gören balıklar onun haline üzülüp kaçmasına yardım etmişler.

Onu gölden çıkarıp nehre koymuşlar. Bir yaprağın üzerinde yola devam ederken bir şelaleye gelince oradan geçen bir böcek onu kurtarmış. Böcek de onun güzelliğinden etkilenip onunla evlenmek istemiş. Şans bu ya, böceğin ailesi Parmak Kız’ın yeterince bacağı olmadığı için buna izin vermemiş.

Bu sırada mevsimlerden kış olmuş ve Parmak Kız sokaklarda kalmış. Bunu gören tarla faresi onu evine almış ve beslemiş. Bayan fare her ne kadar iyi kalpli olsa da çok oburmuş ve arkadaşı köstebek ona Parmak Kız’ı verirse istediği kadar yemek vereceğini söyleyince küçük kızı köstebeğe vermeyi kabul etmiş.

Parmak Kız, köstebekle de evlenmek istemiyormuş ve sabah erkenden bayan farenin evinden kaçmış. Kaçarken yolda yaralı bir kuş görmüş ve ona yardım etmiş. Kuş, iyileşince ben de sana yardım etmek isterim demiş. Parmak Kız, kuştan onu uzaklara kaçırmasını istemiş. Kuş, Parmak Kız’ın dediğini yapmış ve onu çok güzel bir çiçek bahçesine götürmüş.

Buradaki çiçek bahçesinin prensi onu görür görmez aşık olmuş. Parmak Kız da ondan etkilenmiş. Prensin evlenme teklifini kabul etmiş ve onu da alarak annesini yaşadığı eve geri dönmüş. Üçü sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.