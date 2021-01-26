Rumpelstiltskin Masalı Oku: Bir zamanlar yoksul bir değirmenci yaşarmış…

O o kadar çok yalan söylemiş ki bu durum sonunda kralım kulağına gitmiş. Çok dürüst olan kral, bu duruma çok kızmış ve onu saraya çağırmış.

Saraya gelen değirmenci hemen bir yalan söyleyerek söze başlamış. Kızı Ella’nın her şeyi altına çevirdiğini söylemiş. Kral, bunun yalan olduğunu bilse de kızını getirmesini istemiş ondan.

Bunu beklemeyen değirmenci, çaresizce kızını getirip krala teslim etmiş. Kral, Ella’yı bir odaya sokmuş ve bu odadaki samanların hepsini sabaha kadar altına çevirmesini istemiş. Ella çaresizlikle odaya girmiş ve başlamış ağlamaya.

O sırada birden karşısında bir cüce belirmiş. Ona yardım edeceğini ama cüceye bir eşyasını vermesi gerektiğini söylemiş. Ella, ona kolyesini vermiş. Sabah olduğunda odadaki bütün samanlar altına dönüşmüş. Kral çok etkilenmiş.

Ertesi gün daha büyük bir oda bulup samanla doldurtmuş ve Ella’yı odaya sokup bu samanları da altına çevirmesini istemiş. Ella, yine çaresizce samanlara bakarken cüce çıkmış karşısına. Ona tekrar yardım edeceğini ama ondan bir eşyasını istediğini söylemiş. Ella, bu sefer yüzüğünü çıkarıp cüceye vermiş.

Kral gitgide daha çok şey istemeye başlamış ve Ella’yı çok daha büyük bir odaya sokup altına dönüştürmesini istemiş. Ella yine cücenin gelmesini dileğince karşısında cüce belirivermiş. Ancak artık cüceye verecek bir şeyi yokmuş. Cüce ona ilk doğacak çocuğunu vermesini isteyince Ella çaresizlikle kabul etmiş.

Kral, Ella'yı oğluyla evlendirmiş ve bir çocukları olmuş. Çocuk doğduğu gün cüce gelip onların çocuğunu istemiş. Ella ağlayıp cüceye yalvarmış, çocuğunu vermek istememiş. Cüce ona acımış ve bir şartla çocuğunu almayacağını söylemiş. Bu şart cücenin adını bilmesiymiş. Ona bir gün izin vermiş.

Ella, saraydaki tüm çalışanlardan bilinen bütün isimleri bir kağıda yazmalarını istemiş. Cüce geldiğinde hepsini tek tek okumuş ama işe yaramamış. Cüceden bir gün daha istemiş. Kralın en güvenilir adamını çağırıp ülkeyi gezmesini ve farklı isimler bulmasını istemiş.

Kralın adamı ertesi gün gelip, ormanda bir cüce gördüğünü ve şarkı söyleyip dans ettiğini söylemiş. Dans ederken de: “Yarın bebek gelecek ve ben onu doyuracağım. Adımı kimse bilemez çünkü adım çok zor: Rumpelstiltskin” dediğini anlatmış.

Cüce gelince Ella ona:

-Adını biliyorum: Rumpelstiltskin, demiş.

Cüce sinirlenip zıplarken saraydan aşağı düşüp, kaybolmuş. Ella ve prens çocuklarıyla ömür boyu mutlu bir şekilde yaşamışlar.