Çocukla Kenya turu

İtiraf etmeliyim ki, ben de pek çok kişi gibi ilk etapta, “Çocukla Afrika’ya gitmek ne kadar güvenli?” diye düşünüyordum. Ama okulların ara tatil olmasını fırsat bilip, kızımızla birlikte Kenya’nın başkenti Nairobi’de yaşayan arkadaşlarımızı ziyarete gidince hayallerimizin de ötesinde bir ülkeyle karşılaştık. Kenya Ekvator’a çok yakın, o yüzden gündüzleri epey güneşli olabiliyor. Ama geceleri genelde tropik yağmurlar yağıyor. Bu da havanın çok bunaltıcı olmasını engelliyor. Yolculuk uçakla yaklaşık 8 saat sürüyor. Çocukla biraz yorucu ama saat dilimi bakımından aynı dilimde yer aldığımız için, güzel bir uykuyla kendinize gelebiliyorsunuz. Afrika kıtasının doğusunda yer alan, kıtanın en turistik ülkelerinden biri burası. Ülkenin resmî dili Svahili ama neredeyse herkesin İngilizce konuştuğu Kenya, hayallerimizin de ötesinde karşıladı bizi. Nairobi’nin şehir merkezi kalabalık ve trafik yoğun. Öyle ki, İstanbul’a şükreder hale geliyorsunuz. O nedenle her yerde motosikletten bozma taksiler var. Trafiğin İngiltere’deki gibi soldan aktığını da eklemek isterim. Pek çok turistik kentte olduğu gibi hırsızlık olayları yaşanıyormuş. Hava karardıktan sonra bilmediğiniz yollarda yürümemenizi tavsiye ediyorlar. Çocukluyken zaten insanın aklına böyle bir seçenek gelmiyor.



Nairobi’de trafikli ve insan selinin olduğu bir yolda iken, kendinizi birdenbire yeşillikler içinde uçsuz bucaksız çay ve kahve tarlalarında bulabiliyorsunuz. İklimin de etkisiyle her yer yemyeşil. İnanılmaz bir bitki çeşitliliği var. Doğal yaşam ve şehir hayatı iç içe. Hemen her köşe başında, muz, avokado, ananas satan birilerini görebilirsiniz. Gelelim Kenya’da çocukla neler yapabileceğinize… Burası bu anlamda tam bir cennet. Sheldrick Wildlife Trust anne/babası avcılar tarafından katledilmiş ya da çeşitli sebeplerden ölmüş, fil yavrularının bakımının yapıldığı bir merkez. 1977 yılında bir hayırsever tarafından kurulmuş. Bütçenize göre farklı seçeneklerde, bir filin bakımını üstlenebiliyorsunuz. Ayrıca yavru filleri ziyaret edip, sevebiliyorsunuz.



Kiambethu Çay Çiftliği



Kiambu, Nairobi’de gezilebilecek en güzel bölgelerden biri. Yemyeşil araziler, bakımlı evler, doğal yaşam alanlarıyla hem temiz hem de güvenli. Ama biz burada Kiambu Tea Farm’a gittik ve çay seremonisine katıldık. Hayatımda kendimi bu kadar mutlu ve huzurlu hissettiğim başka bir an hatırlamıyorum. Çiftliği 92 yaşındaki Fiona işletiyor. Aile yadigarı binlerce dönüm arazide çay yetiştiriyor. Her gün turistlere, çayın tarihini anlatıyor. Fiona’nın ikram ettiği çayları tadıp bahçede öğle yemeğini yiyorsunuz. Kiambu dışında, Karen bölgesi de gezip görülebilecek keyifli yerlerden.









Nairobi Millî Müzesi



Kenya’nın kültür mirasının sergilendiği müzede, botanik bahçeleri, kafe ve restoranlar bulunuyor.



Masai Mara



Gelelim Masai Mara’ya. Kenya’ya gittiyseniz, Masai Mara’yı görmeden dönmeyin. Kenya’nın Narok bölgesinde yer alan Masai Mara Ulusal Parkı, bölgenin en geniş rezervi. Burada yaşayan insanlara Masai Mara halkı deniyor. Burası aynı zamanda Tanzanya sınırları içerisinde yer alan Serengeti Ulusal Parkı’nı da içine alıyor. İşte belgesellerde izlediğimiz doğal hayat, tam da burada. Farklı bütçelere göre tesisler var. Tesis dememe aldanmayın, çadırlarda kalıyorsunuz ama hepsi son derece konforlu. Masai Mara’da kaldığınız tesise göre sizi safariye çıkarıyorlar. Genelde sabah erken saatlerde ya da gün batmadan hemen önce yapılıyor. Safarinin belli kuralları var. Bazı tesisler 8 yaş altı çocukları kabul etmiyor, rezervasyon yaptırmadan önce mutlaka konuşmalısınız. Araçlardan inmek ve yüksek sesle konuşmak yasak. Burada öncelik her zaman hayvanların oluyor. Çünkü davetsiz misafir olan bizleriz. Safaride “Big 5” dedikleri bir liste var; fil, aslan, leopar, bizon ve gergedandan oluşan. Biz çok şanslıydık çünkü safariye çıktığımız ilk gün hepsini gördük. Masai Mara’da farklı safari türleri de var. Yürüyüş safarisi yapabiliyorsunuz ama belli bölgelerde. Bir de göç safarisi var. Eğer haziran ve kasım ayları arasında giderseniz 1.5 milyondan fazla hayvanın göçünü izleyebiliyorsunuz.



Seyahat öncesi



Seyahatinizden 10-15 gün önce bazı aşılar olmanız gerekiyor. Vize başvurusu sırasında yaptırmanız gereken aşılar bildiriliyor. Ancak Afrika’da gideceğiniz bölgeye göre, tüm aşıları olmanıza gerek yok. Biz mecbur tutulan sarıhumma aşısını yaptırdık. Çantanıza mutlaka sinek ısırıklarına ve mide rahatsızlıklarına karşı ilaç ve güneş koruyucu krem almanızı öneririm.







Bu doğa harikası merkezde, giriş ücreti karşılığında, istediğiniz kadar yem alıp, zürafaları ellerinizle besleyebiliyorsunuz.